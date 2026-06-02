Benjamín Prado afirma no tener ideología y confiesa lo que haría si se confirman los casos de corrupción del PSOE

El escritor y poeta Benjamín Prado ha concedido una entrevista al diario El Español a raíz de la publicación de sus memorias en el libro Qué estoy haciendo aquí. Durante la conversación, el prestigioso escritor ha sido preguntado por "cómo vive una persona de izquierdas estos momentos tan críticos para la socialdemocracia en nuestro país".

"La socialdemocracia es una cosa que había entonces, ¿no? Creo que la renuncia a la socialdemocracia ha hundido a la izquierda en Occidente. Han renunciado a aquello que era más noble", ha comenzado respondiendo Prado.

El escritor, que es habitual colaborador de programas de televisión como Más vale tarde o La Roca, ha continuando argumentando que "para los que somos más bien moderados, era algo que nos parecía muy bien, porque consistía en no dejar a nadie atrás".

Además, Prado ha reconocido "no tener ninguna ideología". "Lo que tengo son ideas muy básicas; no tengo carné ni llevo una camiseta de nadie porque no me fío de ningún equipo. Intento ser coherente: lo que digo de la 'Kitchen' del PP lo diré de los casos de corrupción del PSOE, si se confirman las cosas", ha añadido el escritor, resignándose con un llamativo "en fin, ya veremos dónde termina todo".

Ahí es cuando le han comentado que "no tiene buena pinta", algo que ha sentenciado que "claro que no".

Sus palabras sobre la ultraderecha

También ha tenido que responder después de que la hayan dicho que "la perspectiva de que irrumpa la ultraderecha asusta". Prado ha lamentado todo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está implicando el ascenso de estas formaciones ultras a los distintos gobiernos.

"Lo de la ultraderecha es un drama en España y en el mundo, básicamente porque son una panda de idiotas, empezando por Trump; si vivimos gobernados por idiotas, pasarán cosas terribles", ha sentenciado.