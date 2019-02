Los concursantes de 'Juego de Juegos' acaparan todas las críticas de las redes

Antena 3 emitió este viernes la segunda entrega de Juego de Juegos, el programa que presenta Silvia Abril, y aunque el concurso fue lo más visto de la noche, también acaparó numerosas críticas en redes sociales.

Casi todas las críticas al programa se centraron en la actitud demasiado exagerada y sobreactuada de los concursantes, algo que para muchos resta mucha credibilidad y lo convierte en pesado. Otros lamentan que el formato importando de Estados Unidos esté desprestigiando a la presentadora, una humorista muy querida del panorama nacional.

Estoy viendo el programa juego de juegos de Antena 3, y la idea del concurso y las pruebas molan mucho, lo que no mola tanto son los concursantes, que se nota mucho que están sobré actuados y hacen un guion, con gente normal y natural molaría mucho #JuegoDeJuegos

"¡Que alegría más grande! ¡Cuando me pusieron el microfono antes no me imaginaba que era porqué iba a salir a jugar!" #JuegoDeJuegos pic.twitter.com/AoeZpBbIfx