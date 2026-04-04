España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un impuesto a los beneficios de las energéticas

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal puden a Bruselas han presentado una declaración conjunta para pedir a Bruselas un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Carlos Cuerpo ha publicado la misiva en sus redes sociales en la que se determina que "es importante garantizar que esta carga se distribuya de manera justa". La Comisión Europea ya ha manifestado su disposición a revisar la propuesta de forma acelerada.

Según los ministros, que discutieron la propuesta el pasado 27 de marzo durante una reunión del Eurogrupo, esta medida ayudaría a los veintisiete a "financiar ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos". Por el momento, no parece que vaya a reabrir el Estrecho de Ormuz a causa del conflicto en Oriente Medio y por donde pasa del 20% al 30% del comercio marítimo mundial de crudo y un 20% del consumo global.

Los países firmantes creen que "una solución europea enviaría una señal a los ciudadanos de nuestros Estados miembros y a la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de actuar". También, opinan que "transmitiría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga del conjunto de la población", tal y como exponen en el documento firmado.

Los ministros de Economía recuerdan que "ya en 2022 se introdujo un instrumento comparable mediante una contribución temporal de solidaridad establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854 de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía". Esta medida se aprobó por la subida provocada por el inicio de la guerra de Ucrania.

No obstante, y tal como recoge el diario El País, la propuesta técnica incluye una novedad respecto a los instrumentos anteriores. Los cinco países piden a la Comisión que estudie "si y cómo" se pueden incluir los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras en este nuevo gravamen. Este enfoque busca una fiscalidad más dirigida que la aplicada en 2022, con el fin de capturar de manera efectiva el excedente de capital generado por las operaciones globales de las energéticas durante el conflicto.