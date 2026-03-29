Los expertos en petróleo avisan: sin reapertura del Estrecho de Ormuz Europa tendrá escasez de combustible en abril y el petróleo podría llegar a 150 dólares

Un mapa de MarineTraffic, del 15 de marzo de 2026, ilustra el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz.

Europa podría entrar en una situación delicada en cuestión de semanas. Varias voces del sector energético han alertado en una entrevista con el diario The Guardian de que, si no se restablece el tráfico de petróleo y gas por el Estrecho de Ormuz, el continente empezará a notar falta de combustible ya en abril.

El aviso llega desde la cúpula de Shell. Su consejero delegado, Wael Sawan, ha explicado que la interrupción del suministro desde Oriente Medio ya está teniendo efectos en distintas regiones del mundo y que Europa podría ser la siguiente en sufrirlos de lleno.

Según el directivo, el impacto no sería inmediato en todos los productos, pero sí progresivo: primero se ha encarecido el combustible para aviones —cuyo precio se ha disparado— y después podrían verse afectados el diésel y la gasolina, justo cuando aumenta la demanda por los viajes de primavera y verano.

Aunque en los últimos días el precio del crudo ha dado un pequeño respiro y ronda los 100 dólares por barril, la incertidumbre sigue siendo alta. Todo depende de si se logra desbloquear la situación en el Golfo Pérsico y reanudar el transporte marítimo con normalidad.

El problema no es solo energético. Desde el ámbito financiero también se advierte de consecuencias más amplias. El presidente de BlackRock, Larry Fink, ha planteado un escenario preocupante: si el conflicto se alarga y el petróleo escala hasta los 150 dólares por barril, la economía global podría entrar en una recesión fuerte.

En ese contexto, los expertos dibujan dos posibles caminos: uno optimista, en el que se alcance un acuerdo y los precios vuelvan a niveles más estables, y otro mucho más tenso, con energía cara durante años y efectos duraderos en el crecimiento económico.

Mientras tanto, gobiernos y grandes compañías energéticas trabajan contrarreloj para asegurar suministros y evitar cortes. Sin embargo, la advertencia es clara: si no se reabre una de las rutas clave del petróleo mundial, Europa podría enfrentarse a semanas complicadas en pleno arranque de la primavera.

Cabe destacar que a través del estrecho de Ormuz, el cual conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo, transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo diarios (bpd). Ello se traduce en el 20% al 30% del comercio marítimo mundial de crudo y un 20% del consumo global.