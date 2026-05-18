⁠Hoy cambia el negocio Bizum en España: sale a competir en los comercios físicos con 31 millones de usuarios potenciales, aunque solo en algunos bancos

El Bizum llegó a nuestras vidas hace años. Prometía revolucionar la banca y los pagos online y ciertamente cumplió su promesa. Hoy es una práctica absolutamente rutinaria para millones de usuarios. Comidas, rondas en los bares, regalos de cumpleaños, entradas, pagos de adelanto como compromisos de compra... Bizum vale para casi todo.

Así era hasta este 18 de mayo. Pero este lunes todo ha cambiado (un poco más).

La plataforma ya permite el pago en comercios físicos... aunque de forma limitada aún. El despliegue de esta nueva funcionalidad de Bizum como herramienta de pago convencional será progresivo y no se espera que sea hasta después de verano cuando llegue la plena operatividad del Bizum para compras y pagos directos al establecimiento.

Como afirma Cinco Días este proyecto de Bizum es la apuesta más ambiciosa de la plataforma y llega exactamente una década después de su nacimiento, allá por 2016.

El objetivo de sus responsables es convertirse en un competidor directo del pago en efectivo y del pago con tarjeta, para hacerle frente a gigantes como Visa o Mastercard.

Grandes entidades bancarias españolas como CaixaBank o BBVA, además de algunas cajas rurales, ya lo han comenzado a habilitar desde este mismo lunes, pero su plena operatividad con el total de clientes de banca online tendrá que esperar.

Bizum busca ser un medio más de pago en el día a día y para ello lanzará su servicio Bizum Pay, de similares características que Google Pay, Apple Pay o los sistemas de pago digital de algunos bancos. Y, como ocurre con estos servicios, se pretende que el pago se pueda hacer únicamente con acercar el móvil al terminal de cobro.

Esta aplicación pensada para usuarios de Android e iOS a partir de este 18 de mayo. El estreno, no obstante, tendrá que esperar. Al menos hasta el 1 de junio, si bien la fecha tampoco está cerrada al 100%.

Cuando Bizum Pay esté listo y el sistema haya alcanzado a los clientes potenciales, la compañía quiere que su app permita incluir otras tarjetas, como una 'opción b' si en algún momento no es posible el pago con Bizum.