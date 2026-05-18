Hacienda lo confirma con sus últimos datos: los consejeros de las empresas españolas se repartieron 5.400 millones en 2025, un 246% más en 20 años frente al 83% que han subido los salarios

Foto de recurso de lo que vendría a ser una reunión de un consejo de administración

Ricos cada vez más ricos y altos cargos cada vez más alejados en sus retribuciones de otros grupos de trabajadores. La fotografía es ya conocida y los datos de Hacienda de 2025 vuelven a dar muestra de una realidad incuestionable hoy día. Los principales consejeros y empresarios de compañías españolas han disparado su beneficio en el último año... y aún más si ampliamos la comparación a periodos anteriores.

El informe detalla que los consejos de administración de las compañías españolas dejaron unos beneficios entre todos de más de 5.400 millones de euros. La cifra marea, pero puesta bajo la lupa supone un incremento de casi el 8% con respecto al cálculo similar de 2024.

Enfrente, otras dos cifras relevantes. En el mismo ejercicio de 2025, el conjunto de los salarios aglutinó en España 540.553 millones, lo que implica una subida anual del 6,1% de las 'nóminas' con respecto al año anterior. El porcentaje de subida crece una décima, hasta el 6'2% cuando se analiza el movimiento de las pensiones, que en el último ejercicio llegaron a sumar 204.540 millones.

La lluvia de cifras recopiladas por Hacienda es casi infinita, pero hay un contraste más que llamativo, como pone de manifiesto El País. Si nos retrotraemos a 2019, tiempos prepandémicos y previos a todas las crisis que hemos atravesado desde 2020, se ha disparado el beneficio de los grandes consejeros.

De acuerdo con el informe oficial, en 2019 el montante de las remuneraciones de los integrantes de los consejos de administración llegaban a los 3.495 millones de ueuros. Eso supone un crecimiento del 54% en este plazo, un porcentaje muy superior al 40% que se han movido al alza salarios y pensiones.

Si miramos a 20 años y no solo a los 6 últimos, el impacto es significativamente mayor. Desde hace dos décadas la retribución de los consejeros ha crecido nada más y nada menos que un 246%, cuando los salarios apenas lo han hecho un 83% y las pensiones un 161%.