Álvarez de Toledo, fiel a su estilo, define así el resultado del PP en Castilla y León

Cayetana Álvarez de Toledo ha estado en un acto en Pamplona con motivo de la presentación de su libro Políticamente indeseable y, como no podía ser de otra forma, ha hablado de la pírrica victoria del Partido Popular en las elecciones de Castilla y León.

Ha empezado diciendo la diputada del PP que va a decir la verdad porque “la política necesita sinceridad” y que de nada sirve “hacernos trampas ni hacer la estrategia de la avestruz de mirar para otro lado o esconder la cabeza”.

Para Álvarez de Toledo, los resultados de su partido en Castilla y León han supuesto “una decepción clara” y le generan “una inquietud indisimulable”: “Digo decepción porque no hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto en esas elecciones”.

“Es verdad que se gana y que el PSOE está muy mal pero nosotros salíamos a obtener una mayoría contudente y sin ataduras y es verdad que no hemos obtenido una mayoría contundente, no digo ni si quiera absoluta, no contundente total. Ese resultado sí tiene ataduras”, ha señalado.

Ha proseguido la diputada del PP diciendo que de este modo su partido no va a llegar “al gran objetivo” que es “llegar a la Moncloa o articular una alternativa de 176 escaños en España”.

Lo más importante, según Álvarez de Toledo, que tiene ante sí el centro derecha español “es forjar una alternativa de 176 escaños en España”. Una alternativa, ha asegurado, “al mundo que preside Pedro Sánchez en alianza con todo lo peor de la vida política” en referencia a los socios de investidura.

Ha comentado también que hay que hacer “una reflexión” y ha señalado su partido, en uno de los peores momentos de Pedro Sánchez, “tiene que estar mejor”: “Y hay que trabajar para estar mucho mejor para construir una alternativa y eso requiere algunos cambios estratégicos y de rumbo”.