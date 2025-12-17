Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No es el Nobel de la Paz, pero sí una pequeña victoria de Trump: arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE
Ha estado en boca de muchos, pero, sobre todo, en boca del presidente de EEUU. Las otras finalistas han sido apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.

Sergio Coto
Donald Trump, con un documento firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Por suerte, no son otros aranceles.Getty Images

Ni tan mal, literal, en plan, 100%, obvio, PEC... Hay muchas frases o palabras que se instalan en el lenguaje de los jóvenes, y no tan jóvenes, y que acaban provocando una pandemia lingüística. Es difícil lograr escaparse de un callejón sin salida de tal calibre. Pero esta vez, la palabra del año para la FundéuRAE no la ha puesto de moda ningún joven. La ha puesto de moda un viejo conocido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Si bien es cierto que este tipo de elecciones suelen ser más razonadas. Por ejemplo, en 2020, fue 'confinamiento'; en 2021, 'vacuna'; 2022, fue 'inteligencia artificial'; en 2023, fue 'polarización; y en 2024, 'dana'. 

Pero este año ha habido una palabra que ha recorrido todo el mundo, afectando a diestro y siniestro, y que, aunque haya opiniones para todos los gustos, ha sido muy acertada por la FundéuRAE al elegirla palabra del año 2025.

Se trata del término arancel. Y retomando lo que se comentaba más atrás, sí, es una palabra usada a lo largo de las últimas décadas, pero que ha puesto muy, pero que muy, de moda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales con otros países promovidas por el líder norteamericano.

En el regreso del líder republicano a la Casa Blanca, tras ganar en las elecciones de noviembre de 2024 a la candidata demócrata Kamala Harris, ha decidido unificar sus esfuerzos por intentar hacer daño a otros países 'rivales'. En concreto, desde el pasado mes de abril, decidió anunciar el llamado 'Día de la liberación', imponiendo aranceles a decenas de países de todo el mundo.

Las negociaciones, los tira y afloja del presidente de Estados Unidos y las prórrogas a países como China, a la Unión Europea u otros más cercanos a su país, México o Canadá, han protagonizado, sin duda, su primer año de mandato.

Las otras once palabras finalistas para la FundéuRAE han sido apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.

