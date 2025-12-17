Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero tras siete años: "Llegan tiempos de cambio para los dos"

Duro revés. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han separado sus caminos tras siete años juntos como jugador y entrenador. Una etapa en la que han compartido momentos duros, pero, sobre todo, muy alegres, con el de El Palmar coronándose como número uno del ranking ATP.

En un comunicado, el tenista murciano ha reconocido que "es muy difícil escribir" el mensaje y que "tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador".

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", ha señalado.

Alcaraz ha asegurado que ambos han conseguido "llegar a la cima" y ha defendido que "si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba". "Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", ha añadido.

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", ha explicado el de El Palmar.

Alcaraz ha terminado, asegurando que "llegan tiempos de cambios para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos". "Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", ha razonado.

"Ojalá hubiera podido continuar"

Por su parte, Juan Carlos Ferrero también ha hecho público un comunicado en Instagram en el que, al contrario de Alcaraz, ha defendido que le hubiese gustado "continuar". "Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo", ha razonado.

"Hoy es un día difícil. Una de esas cuando es difícil encontrar las palabras correctas. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás", ha expuesto.

Ferrero ha reconocido que han trabajado "duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables". "Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único", ha añadido.

"Hoy, un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin. Lo cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor", ha apuntado.

"Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente", ha expresado.