Un iPhone plegable más ancho que alto, iPhone Air 2 y iMac Pro: revelan la hoja de ruta de Apple para los dos próximos años

Apple está en boca de todos. Pero no porque haya anunciado nada, ni mucho menos. Un informe publicado por The Information ha desvelado la hoja de ruta para los dos próximos años de la compañía de Tim Cook. Y sí, se confirma lo que era un secreto a voces, habrá iPhone plegable.

En la noticia, dada a conocer este martes, aseguran que están barajando una expansión de su línea de smartphones. En concreto, estudian lanzar a la venta un total de siete nuevos iPhone para el otoño de 2027.

Pero la principal apuesta y la más esperada sigue siendo el iPhone plegable. Según este informe, personas cercanas al proyecto han asegurado que su lanzamiento está previsto para otoño de 2026 y que sus características pueden resultar muy sorprendentes.

Prefiero comentarte paso a paso, todo lo que han desvelado, ya que hay grandes novedades y, de ver la luz, estaríamos ante un paso adelante de Apple por acceder a todos los sectores y a todos los bolsillos.

El iPhone 17e, a la vuelta de la esquina

Después de haber registrado su código interno, el V159, está previsto que el iPhone 17e, el más económico de la compañía, se lance de forma oficial en la primavera de 2026. Esta nueva gama de teléfonos se estrenó el pasado 19 de febrero, con el lanzamiento del 16e.

Entre sus características filtradas, se espera que el iPhone 17e incorpore una parte trasera de cristal que sirva para poder cargarse de forma inalámbrica, algo demandado en su predecesor. También incorporará un nuevo módem interno, el C1X.

iPhone Fold y iPhone 18 Pro y Pro Max

La gran novedad, el esperado lanzamiento, del iPhone plegable. Aunque todavía no se ha confirmado su nombre, se está barajando la opción de iPhone Fold. Los periodistas Wayne Ma y Qianer Liu, de The Information, han asegurado que el primer dispositivo plegable de la firma se lanzará en otoño de 2026.

Lo que sí han desvelado de sus características es que se diferenciará de los móviles de Samsung o Google y su aspecto será parecido al de los iPads mas grandes. Por lo que hablan de que será más ancho que alto cuando esté desplegado. Respecto al precio, aseguran que podría costar más que sus modelos normales.

Y sí, también en otoño de 2026 saldrán el iPhone 18 Pro y Pro Max. La idea es la de colocar el FaceID bajo la pantalla y habrá un importante cambio, la cámara selfie ya no estará en el mismo lugar que hasta ahora y sí en la parte superior izquierda. Estéticamente, será muy parecido al iPhone 17 Pro.

La entrada de Apple en el sector de los plegables: el iPhone Fold, la revolución que marcará "un antes y un después" Un informe de International Data Corporation (IDC) apunta a que el lanzamiento del esperado dispositivo de la compañía de Tim Cook va a provocar un terremoto en el mundo de los plegables.

iPhone 18 y iPhone Air 2, en primavera de 2027

Claro y la pregunta es, ¿en otoño no iPhone? Pues el informe apunta a que se retrasará hasta la primavera de 2027. Momento en el que verán la luz tanto el iPhone 18 como el iPhone Air 2. También iPhone 18e.

El teléfono básico de Apple se presentará medio año después del lanzamiento de los modelos Pro. Hablan de que este modelo podría ser una actualización normal e, incluso, un paso atrás.

Al iPhone 18, le acompañaría el iPhone 18e, el modelo más económico, pero también el iPhone Air 2. Desde The Information aseguran que la compañía de Tim Cook lleva trabajando en él desde el pasado verano.

La idea era lanzarlo en otoño de 2026, pero ha decidido paralizarlo y rediseñarlo tras las bajas ventas del primer modelo. Entre las novedades, se le incluiría una segunda cámara y sería más barato para atraer a más clientes.

Muchas más novedades

El último de los iPhone de los que han hablado ha sido el iPhone 20. Aunque se desconoce cómo se llamará, está programado para lanzarlo en el 20 aniversario de la presentación del primer iPhone, en 2027.

Apuntan a que, entre los detalles, destacaría una carcasa de vidrio curvado en la parte forntal, trasera y también en los cuatro bordes que convertirían la pantalla del dispositivo en un smartphone sin bordes negros. De hecho, también estarían barajando la posibilidad de incluir la camara selfie debajo de la pantalla, lo que lo convertiría en el primer teléfono de la marca con una pantalla completa.

Pero esto no es todo amigos. Los analistas de MacRumors también han añadido más leña al fuego y han dado a conocer los otros dispositivos en los que trabajan. 4 ordenadores: el MacBook Low-Cost, el MacBook Air, el iMac Pro y el MacBook Pro OLED. Un iPad 12 y iPad mini 8. Pero también, otra novedad, un robot para el año 2027.

Todo esto son filtraciones y sólo falta esperar a que pasen los meses y Apple vaya destapando poco a poco el tarro de las esencias. Será entonces cuando podremos comparar si el camino que se recorre es tan ambicioso como parece.