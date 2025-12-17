Leticia Sabater es breve, pero suficientemente sincera para confesar cuál es su ideología política

La cantante y mítica presentadora de televisión Letizia Sabater sigue acaparando titulares y noticias gracias a los llamativos vídeos, letras y canciones que sigue produciendo a día de hoy.

Como cada Navidad, para no perder la costumbre y la tradición, Sabater ha vuelto a sacar su villancico que, por supuesto, no ha dejado indiferente a nadie. Se llama La conejita de Papá Noel y ya tiene más de 1,1 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Para hablar del tema y repasar su vida actual y pasada, la cantante ha coincidido una entrevista al diario El Mundo en la que, aunque de pasada y sin entrar en profundidad, ha opinado de forma clara sobre su postura política.

Todo ha comenzado con Sabater vaticinando que cree que "hay cantidad de decenas que acabarán en catarsis". "O en bronca. Y mejor no sacar el tema de la política", le ha comentado. "Yo soy apolítica, mi partido político es el público. Lo que quiero es que el que gobierne lo haga lo mejor posible", ha rematado ella.

Justo ahí ha sido preguntada por la época en la que fue la artista del PP. "¿Reniegas de esa etapa?", le han preguntado. "No, pero me he vuelto apolítica desde hace 15 años", ha sentenciado ella.

Finalmente, a Sabater también le han preguntado si se considera feminista. Ella no ha evitado y ha sido sincera: "Sí, pero no me gusta hacer daño a los hombres de por sí. Y una mujer siempre puede decir hasta aquí".

"Soy mucho más americana que española"

Sabater también ha tenido que contestar a si nunca ha encajado, ya que se ha definido como una persona "inconformista e inadaptada". "Siempre he tenido mucha creatividad y no encajo en las tendencias borregas. Me gusta ser diferente y soy mucho más americana que española", ha asegurado.

"¿Entiendes lo que te digo? Yo iba dos meses al año a Estados Unidos y me he fijado mucho más en la creatividad americana en cuanto al mundo del espectáculo, la manera de vestirme...", ha rematado.