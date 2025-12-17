"Don Felipe sabe cómo hacerlo": el crítico de moda Derek Guy vuelve a alabar al rey

Desde que llegó a Zarzuela, la reina Letizia es el miembro de la familia real que más titulares sobre estilo ha acaparado por su papel institucional. Sin embargo, para el experto en moda Derek Guy, Felipe VI es la estrella de los Borbón Ortiz.

El crítico canadiense publicó un hilo en X en julio de 2023 sobre la americana que el monarca lució en Wimbledon en el que aseguraba que era "muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los ricos", alabando el estilo del rey.

Desde entonces, Guy ha analizado en repetidas ocasiones los looks de Felipe VI, llegando a compararlo con galanes del cine clásico. Este mes, el crítico ha escrito un pequeño perfil del monarca para el especial de fin de año de Vanity Fair, que ha elegido a Felipe VI como uno de los hombres mejor vestidos de 2025.

"No lo considero un icono de la moda como Rihanna o Colman Domingo. No es un agitador de estilo; es simplemente un hombre muy elegante, con acceso a algunos de los mejores sastres del mundo", comenta Guy sobre el estilo del rey.

Felipe VI con la reina Letizia este mes de julio GTRES

El experto en moda masculina ha tenido que elegir los tres mejores looks del monarca, algo que describe como "difícil". Entre los atuendos del rey, Guy ha destacado el esmoquin que, según él, "se ha convertido prácticamente en una lengua muerta" a medida que se ha ido alejando del día a día.

Guy lamenta que muchos hombres no se preocupan en llevarlo bien, pero no es el caso del rey. "Don Felipe demuestra cómo debe hacerse. Su esmoquin cruzado elimina la necesidad de una prenda que cubra la cintura, siempre que permanezca abrochada. Lo lleva con una camisa rígida de corte Marcella adornada con unos gemelos discretos, cuello vuelto y una pajarita negra perfectamente anudada", describe el crítico sobre la forma de lucir el esmoquin.

Según él, se trata de prendas bien confeccionadas y con un buen patrón. "Como siempre, luce elegante sin esfuerzo y completamente cómodo con su vestimenta", concluye Guy en su artículo para la revista.