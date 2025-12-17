David Guetta formará parte de la Summer Story X, la edición más épica del festival hasta ahora con un exclusivo 'show'

El verano comienza con el solsticio y las hogueras de San Juan. Al mismo nivel, desde hace diez años, A Summer Story, el festival de electrónica más importante de España, se encarga de ponerle música y diversión a la llegada de nuestra estación favorita los días 19 y 20 de Junio.

En la ya mítica localización de la Ciudad del Rock de Arganda del Rey se celebra un festival que es mucho más que eso. Dos días, 48 horas, 1.200 minutos de música y vivencias únicas para las miles de personas que deciden empezar el verano con A Summer Story, que deciden empezar su historia bailando hasta el amanecer.

A lo largo de sus diez años de historia han pasado por el festival los nombres más importantes de la escena electrónica nacional e internacional, un compendio de all-stars que han puesto a bailar a varias generaciones durante una década. Este año, A Summer Story cumple diez años con una edición muy especial: A Summer Story X.

Y como en cualquier cumpleaños, A Summer Story X se ha puesto sus mejores galas: el primer confirmado para la edición más épica y especial del festival hasta la fecha no es otro que la leyenda David Guetta.

David Guetta es probablemente la estrella más grande de su generación en la música electrónica a nivel global. El Dj y productor francés, recién nombrado el Dj número 1 del mundo del 2025 por Dj Mag, estará en Madrid para regalarnos una sesión para la historia de la ciudad y del festival. Una oportunidad que no te puedes perder. Una celebración a la altura de un festival legendario, y con una producción jamás vista que promete regalarnos una experiencia inolvidable.

Guetta presentará en A Summer Story su impresionante The Monolith una odisea sonora y visual que transporta al espectador a un universo futurista. Con un escenario imponente que simula una gigantesca estructura monolítica en 3D, pantallas envolventes, iluminación dinámica y una mezcla de hits de toda su carrera, este espectáculo ha sido aclamado por la crítica como uno de los más innovadores en la historia de la música electrónica en vivo.

Las entradas están disponibles en la web www.asummerstory.com.