Eurovisión: todas estas veces sí ha triunfado el boicot a Israel

Este sábado habrá Eurovisión en Israel. No en Jerusalén, como pretendían los organizadores al principio, pero sí en Tel Aviv. Ningún país se ha negado, al fin, a participar. Y estará Madonna. La campaña del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) no ha logrado parar el festival pero, en la línea ascendente de los últimos años, sí ha conseguido poner en aprietos a delegaciones como la española (ahí están sus mensajes a La Pegatina) y hacer mucho ruido, que su pelea llegue a un escaparate mundial y que se hable de las condiciones del pueblo palestino, el que vive al otro lado de los fastos.

El BDS es un movimiento pacífico mundial de defensa de los derechos humanos, impulsado por más de 200 organizaciones palestinas y propalestinas, que pretende usar medios no violentos para presionar al gobierno de Israel para que ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos, ilegal según el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Reclama además que se conceda igualdad de derechos para los palestinos (Israel se ha declarado un Estado “racista” al aprobar en 2018 la Ley del Estado Judío, precisan), un país propio para los palestinos o el retorno de sus refugiados. Llevan semanas desgranando sus argumentos en las redes sociales.

Sus áreas de actuación son cinco: la política, la económica, la académica, la deportiva y la cultural. Entre la segunda y la quinta es donde se encuentra Eurovisión. El reto era impedir el lucimiento de Israel, la llegada masiva de turistas y la celebración “dentro del statu quo” de los artistas.

Plataformas como BDS Madrid o RESCOP, desde España, denuncian que “Israel está utilizando descaradamente Eurovisión como parte de su estrategia oficial Marca Israel, que presenta la cara más bonita del país, para encubrir y distraer la atención de sus crímenes de guerra contra el pueblo palestino”.

A nivel internacional, se han recogido firmas y se han publicado cartas de apoyo en casi todos los países participantes en el concurso, unas pidiendo que no fueran sus representantes, otras reclamando a las televisiones que al menos no emitiesen la señal. En Suecia se sumaron más de 170 personalidades locales. En Reino Unido, otra cincuentena, con nombres conocidos en España: el cantante Peter Gabriel, la banda Wolf Alice, el director de cine Ken Loach o la actriz Maxine Peake. “Eurovisión puede ser un entretenimiento ligero, pero no está exento de consideraciones de derechos humanos”, destacan.

Grupos como la Campaña Palestina por el Boicot Académico (PACBI) y Jewish Voice For Peace (Voz Judía por la Paz) han centrado su llamamiento expresamente en Madonna, la gran estrella invitada en la final de Tel Aviv, pero como el que oye llover. La reina de pop ha actuado en Israel tres veces antes, la llevan los productores más potentes del país y en nada parecen afectarle estas críticas. Su caché para esa noche: 1,25 millones de dólares.