Disney cambia el saludo de uno de sus espectáculos más conocidos para hacerlo inclusivo

Disney ha dado un paso más en su camino hacia una compañía más inclusiva. Walt Disney World, el parque de atracciones de la marca en Orlando (Florida), ha cambiado el saludo previo a uno de sus espectáculos nocturnos de fuegos artificiales más conocidos, el Happily Ever After de Magic Kingdom.

El saludo original decía: “Ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers of all ages ...”, que traducido sería “Señoras y señores, niños y niñas, soñadores de todas las edades”. En su vuelta tras un parón por el coronavirus, el espectáculo ha dado comienzo de forma diferente. Se ha omitido el “Ladies and gentlemen, boys and girls” y la voz en off se ha limitado a decir “Dreamers of all ages”.

Un visitante del parque ha compartido en su perfil de Twitter la comparación del doblaje antiguo con el actual.