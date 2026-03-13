Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le preguntan directamente a Almodóvar por el ascenso de la extrema derecha: él no se corta ni lo más mínimo en responder
El cineasta ha concedido una entrevista al diario 'El Mundo'. 

El cineasta Pedro Almodovar.
El cineasta Pedro Almodóvar.Europa Press via Getty Images

El cineasta Pedro Almodóvar ha hablado del ascenso de la extrema derecha durante una entrevista concedido al diario El Mundo y publicada este viernes a raíz de su nueva película Amarga Navidad, que protagonizan Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón o Patrick Criado. 

Almodóvar, durante la conversación, ha sido preguntado directamente por lo que piensa del "continuo ascenso de la extrema derecha encuesta tras encuesta". Como acostumbra, el cineasta se ha mostrado preocupado y ha respondido con total rotundidad. 

"Estoy absolutamente aterrado. Es más, me exijo a mí mismo cada día al levantarme ser una persona optimista. Me digo a mí mismo: 'Esto tiene que cambiar'. Afortunadamente, parece que hay movimiento en la izquierda para unirse y que las cosas por fin, aunque tarde, cambian. Pero estoy horrorizado", ha reconocido. 

"Estamos en el peor momento"

El director de cine manchego hasta ha apuntado que, en su opinión, "estamos en el peor momento desde que empezó la democracia" y ha señalado que "lo más triste es que si piensas en Estados Unidos, ves que están viviendo una dictadura fascista, pero que han llegado a ella con los votos de la gente". 

"Esto te hace pensar que lo que está en riesgo es la propia idea de democracia; la idea de que son los partidos políticos los que nos representan. Cada día me levanto con una sorpresa mayor. Creo que nadie en su sano juicio hubiera imaginado algo así en 1992. Ni en la peor de las pesadillas habría nadie pensado que, con el correr del tiempo, el 25% de los jóvenes declararían que no les importaría vivir bajo una dictadura", ha subrayado.

Además, Almodóvar ha sido preguntado también por lo que él cree que se ha hecho mal para llegar a esta situación.

"Ni idea. Pero es urgente explicarle a estos chicos en la familia o en la escuela nuestra historia más reciente. Nadie que conozca la dictadura puede pensar en regresar a ella. Es simple ignorancia", ha rematado.

