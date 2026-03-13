Javier Gurruchaga es tajante al comparar la libertad de los 80 con la de hoy en día

El fundador de la Orquesta Mondragón, Javier Gurruchaga, ha concedido una entrevista al diario El País para celebrar los 50 años de la banda, que les va a llevar de gira por toda España. Durante la conversación, el artista también ha opinado sobre cómo ha cambiado la sociedad a la hora de tocar ciertos temas.

A Gurruchaga le han comentado que algunas de las canciones que escribieron en los 80 no serían posible hacerlas hoy en día. "Ellos las prefieren gordas, La mujer barbuda nos sirve de puta, El hombre de los caramelos, o el actor enano que se parecía a Felipe González o el brutal Especial Nochevieja de 1988…, nada de eso sería posible hoy", le han dicho.

"No. ¿Quién nos está puritanizando? ¿De dónde vienen esas corrientes? ¿De Estados Unidos? ¿Del woke? ¿De dónde?", ha afirmado, añadiendo que ahora muchos de estos puritanos "son de izquierdas".

En ese momento ha sido preguntado por su opinión sobre esta tendencia y cambio social: "¿Quieres saber de verdad lo que opino? Opino que estamos retrocediendo en muchos aspectos. Que la creación artística está siendo golpeada por censuras que vienen de todas partes. Que estamos volviendo a siglos pasados, casi diría que, en algunos aspectos, al Medievo".

"Que es muy triste que a la hora de componer esté siempre pensando mal por si acaso, por si acaso alguien hace una lectura trastornada de eso. Y así pasa con todo, con las películas, con las fotos, con los reportajes, con el arte. Supongo que dentro de poco prohibirán ir a ver a los maravillosos enanos que pintó Velázquez, o los desnudos de la Capilla Sixtina. Acabarán en los almacenes de los museos. Prohibirán a Rubens. Prohibirán el Nana, de Zola, una novela que trata de una prostituta", ha asegurado.

Así define los tiempos actuales

Gurruchaga ha señalado que "estamos viviendo unos tiempos autoinquisitoriales, terribles", aunque ha asegurado que no saben de dónde vienen. "Esta no es la sociedad ni la vida de libertad, de defender derechos y de decir gamberradas que teníamos en los ochenta y en los noventa, desde luego", ha subrayado.

Finalmente, el cantante ha rematado diciendo que "vivimos un tiempo en el que se aplauden, por un lado, las dictaduras y los fascismos, y por otro, el prohibir, el prohibir y el prohibir" y ha descrito los tiempos actuales como "raros y oscuros".