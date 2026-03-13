Lo que ha pagado por un café con leche y un pincho de tortilla en un pueblo de Zamora rompe todos los esquemas

La cuenta SoyCamarero, que comparte y difunde multitud de historias y anécdotas que ocurren en el sector de la hostelería y de la restauración, ha publicado la cuenta de un bar restaurante del municipio Muga de Alba, en Zamora.

En medio de una cascada de aumento de precios con los que cada vez es más caro desayunar, comer o cenar en cualquier local, sigue habiendo espacios que mantienen costes similares a los de hace unos años y que son asequibles para prácticamente cualquier bolsillo.

En este caso, este establecimiento mantiene un precio muy económico, ya que como ha mostrado la cuenta en una foto, un clienta ha pagado 2,50 euros por un desayuno compuesto por un café con leche y un pincho de tortilla de patatas. Concretamente, el café con leche tiene un precio de 1,30 euros, mientras que la tortilla (con una rebanada de pan incluida) vale 1,20 euros.

"Mientras el mundo se vuelve loco haciendo la guerra y subiendo los precios, en la España rural y vaciada aún podemos almorzar tranquilos", ha reflexionado Soy Camarero en este tuit.

No es la primera que se ve esta semana

Esta misma semana también se ha hecho viral una cuenta de un restaurante de Cádiz gracias al tuitero Jesús Javier Moreno, conocido como @DonYesu. Él publicó lo que había pagado junto a otras 10 personas en el Kiosko los 12 hijos de Juan y el precio que mostró dejó alucinando a toda la red social de X.

"Hemos almorzado 11 personas. El mejor sitio de Cádiz para comer pescaíto frito, sin duda alguna", afirmó, mientras se podía ver que había pagado 152,40 euros en total, es decir, 13,85 euros por persona por numerosas raciones y bebidas.

En la lista de cosas que habían pedido se podía ver seis tubos de cerveza (a 1,80 euros cada una), cuatro refrescos (1,60 euros por unidad), dos vermús (2,50 euros cada una) y siete aguas (1 euro por botella), o raciones completas de cazón en adobo (12,50 euros), chocos (16 euros), dos de merluza rebozada (15 euros) y otra de tortilla camarones (12,50 euros) y de croquetas (12,50 euros).

Además, completaron la comida con medias raciones de puntillas, de pescadilla, de cazón en adobo, de gambas fritas y de patatas con alioli.