Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que ha pagado por un café con leche y un pincho de tortilla en un pueblo de Zamora rompe todos los esquemas
Virales
Virales

Lo que ha pagado por un café con leche y un pincho de tortilla en un pueblo de Zamora rompe todos los esquemas

"En la España rural y vaciada aún podemos almorzar tranquilos".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Café con leche y un pincho de tortilla.Getty Images

La cuenta SoyCamarero, que comparte y difunde multitud de historias y anécdotas que ocurren en el sector de la hostelería y de la restauración, ha publicado la cuenta de un bar restaurante del municipio Muga de Alba, en Zamora.

En medio de una cascada de aumento de precios con los que cada vez es más caro desayunar, comer o cenar en cualquier local, sigue habiendo espacios que mantienen costes similares a los de hace unos años y que son asequibles para prácticamente cualquier bolsillo. 

En este caso, este establecimiento mantiene un precio muy económico, ya que como ha mostrado la cuenta en una foto, un clienta ha pagado 2,50 euros por un desayuno compuesto por un café con leche y un pincho de tortilla de patatas. Concretamente, el café con leche tiene un precio de 1,30 euros, mientras que la tortilla (con una rebanada de pan incluida) vale 1,20 euros.

"Mientras el mundo se vuelve loco haciendo la guerra y subiendo los precios, en la España rural y vaciada aún podemos almorzar tranquilos", ha reflexionado Soy Camarero en este tuit. 

No es la primera que se ve esta semana

Esta misma semana también se ha hecho viral una cuenta de un restaurante de Cádiz gracias al tuitero Jesús Javier Moreno, conocido como @DonYesu. Él publicó lo que había pagado junto a otras 10 personas en el Kiosko los 12 hijos de Juan y el precio que mostró dejó alucinando a toda la red social de X.

"Hemos almorzado 11 personas. El mejor sitio de Cádiz para comer pescaíto frito, sin duda alguna", afirmó, mientras se podía ver que había pagado 152,40 euros en total, es decir, 13,85 euros por persona por numerosas raciones y bebidas.

En la lista de cosas que habían pedido se podía ver seis tubos de cerveza (a 1,80 euros cada una), cuatro refrescos (1,60 euros por unidad), dos vermús (2,50 euros cada una) y siete aguas (1 euro por botella), o raciones completas de cazón en adobo (12,50 euros), chocos (16 euros), dos de merluza rebozada (15 euros) y otra de tortilla camarones (12,50 euros) y de croquetas (12,50 euros).

Además, completaron la comida con medias raciones de puntillas, de pescadilla, de cazón en adobo, de gambas fritas y de patatas con alioli.

 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos