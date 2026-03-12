Cazas españoles en misión de la OTAN interceptan a dos aviones rusos que violaron el espacio aéreo de Lituania 

Un Eurofigter C.16 del Ejército español, en la base de Torrejón de Ardoz

La OTAN ha anunciado la interceptación de dos aviones de ataque SU-24F Fencer de Rusia que habían violado el espacio aéreo de Lituania. La operativa se ha desarrollado gracias a la participación de dos cazas del Ejército español inmersos en la misión antiaérea 'Centinela Oriental' que desarolla la alianza atlántica en la zona.

Los hechos ocurrieron el lunes, según ha detallado este jueves el Comando Aéreo de la OTAN en sus canales oficiales. El primer aviso lo dieron los aviones españoles que están desplegegados en la Policía Aérea del Báltico, que lanzaron una alerta Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai (Lituania).

"La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN", ha precisado el organismo atlántico.

La actuación defensiva española se enmarca en la conocida como Operación 'Centinela Oriental' que busca "proteger" el flanco oriental de la OTAN, donde se han sucedido las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia.

El Ministerio de Defensa español detalló que esta misión surgió como respuesta de la OTAN a una la invocación del artículo 4 por parte de Polonia cuando confirmó la incursión de varios drones rusos en su territorio los días 9 y 10 de septiembre de 2025.

La Operación se puso en marcha dos días después, el 12 de septiembre de 2025, sin fecha de finalización prevista, como detalla Europa Press. Ese mismo día, el Ejército español anunció el despliegue con dos cazas Eurofighter C.16 integrados en el destacamento 'Vilkas' con un sistema de alerta rápido y otro avión Tk23 para reabastecimiento en vuelo.

Anteriormente, tanto Polonia en otras ocasiones, como Estonia y Suecia habían denunciado incursiones de aeronaves rusas en sus respectivos espacios aéreos, cuestiones que el Kremlin siempre ha dejado sin aclarar.