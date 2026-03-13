Dos tiroteos: uno en una universidad y uno en una sinagoga prenden las alarmas en EEUU

Vista de la sinagoga de West Bloomfield (Michigan) objeto de un ataque con embestida.

Un tiroteo ocurrido este jueves en una universidad de Virginia y otro en una sinagoga de Míchigan, investigados respectivamente como un acto terrorista y el segundo como violencia antisemita, prendieron las alarmas en Estados Unidos en medio de la guerra de Irán, aunque las autoridades no han vinculado los sucesos con la ofensiva.

Los dos supuestos agresores, que no actuaron de forma coordinada, fallecieron en ambos tiroteos y solo se registró una víctima mortal en el de la universidad de Virginia. Los hechos ocurren en un momento en el que el FBI ha elevado la alerta terrorista en territorio estadounidense y reforzado las medidas de seguridad por posibles represalias a la guerra en Oriente Medio.

El FBI investiga como "acto de terrorismo" el tiroteo ocurrido en la universidad de Old Dominion, en Norfolk (Virginia), donde el atacante, identificado como Mohamed Jalloh, mató a una persona e hirió a otras dos, antes de morir en manos de otros estudiantes, según el FBI.

Sospechoso de vínculos con el Estado Islámico, al grito de "allahu akbar"

Jalloh, ciudadano estadounidense de 36 años y originario de Sierra Leona, gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe) durante el ataque. Según la agente especial del FBI Dominique Evans, el sospechoso estuvo en prisión entre 2017 y 2024 por vínculos con el grupo terrorista islamista Estado Islámico (EI), para el que intentó conseguir armas y apoyo financiero.

Jalloh abrió fuego en uno de los edificios del campus y fue encontrado muerto minutos después por la Policía. Según las autoridades, el atacante fue reducido y sometido por estudiantes del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, en inglés) que se encontraban en el campus.

"El tirador falleció gracias a un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo redujeron", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales. Según confirmó la Guardia Nacional de Virginia a Fox News, Jalloh sirvió en ese cuerpo entre 2009 y 2015.

Embestida contra una sinagoga

Paralelamente, un hombre armado con un fusil embistió un vehículo contra la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan), y se desató un tiroteo en el que fue abatido por disparos de los guardias de seguridad del centro.

La única víctima fue uno de los guardias que resultó atropellado pero que las autoridades prevén que se recupere satisfactoriamente. Las autoridades lo investigan como "un acto de violencia contra la comunidad judía", informó la agente especial del FBI Jennifer Runyan en una rueda de prensa en la que no ofreció información sobre la identidad del agresor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" lo sucedido en Míchigan y dijo que las autoridades llegarán "al fondo del asunto", durante un acto oficial en la Casa Blanca.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Durante los últimos años, tanto el FBI como la Liga Antidifamación, una organización judía de derechos civiles, han registrado un aumento de los actos de violencia antisemita en Estados Unidos.

Míchigan, en el Medio Oeste del país, cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas del país y con una comunidad judía importante, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, declaró la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, al conocer lo ocurrido.