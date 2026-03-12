Sergio Dalma recoge el Premio Dial y las ocho palabras que suelta al final son para que Trump las vea en bucle

La música vive una gran noche con la celebración de los Premios Dial 2026, alcanzando su edición número 30 y celebrándose en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Antes de que comenzara la gala, numerosos artistas y personalidades de las redes sociales se han pasado por la alfombra roja (o más bien verde) para contestar algunas preguntas de los presentadores, como Ana Torroja, Mónica Naranjo, Marta Sánchez o Marta Díaz, entre otros.

Uno de los que más ha destacado ha sido Sergio Dalma, que ha recogido el Premio Dial esta noche. Primero lo ha hecho en la alfombra verde, cuando ha hablado sobre su versión de la canción Entre tú y mil mares, de Laura Pausini.

"Laura, como siempre, muy cariñosa, un tema de un amigo en común. Juntarse tanta gente hoy va a ser muy especial", ha respondido brevemente.

El "no a la guerra" de Sergio Dalma

Una vez comenzada la gala, Dalma ha sido el primero en recoger el Premio Dial durante la noche y lo ha hecho con un breve pero inapelable discurso que ha rematado con ocho palabras finales para exponerlo en la Casa Blanca.

"Feliz de que me lo hayáis dado vosotros, aunque nos hagáis madrugar. Me hace tanta o más ilusión de aquel primero que recibí en el 96. Siempre se habla del nombre de un artista, pero detrás hay un montón de gente que hace un trabajo increíble. Gracias a los fans, gracias a Cadena Dial por estos 30 años"

"Yo siempre los he vivido en estos 30 años y cómo no, en esta preciosa isla que es Tenerife, que nos recibís siempre con los brazos abiertos. Es un honor compartir escenario con unos magníficos compañeros que hacen unos magníficos trabajos", ha añadido.

Y justo al final, ha reclamado: "Muchas gracias, NO a la guerra y SÍ a la música". Un mensaje directo a Donald Trump después de que EEUU e Israel bombardearan Irán hace casi dos semanas, generando un conflicto militar enorme.