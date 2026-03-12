Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sergio Dalma recoge el Premio Dial y las ocho palabras que suelta al final son para que Trump las vea en bucle
Virales
Virales

Sergio Dalma recoge el Premio Dial y las ocho palabras que suelta al final son para que Trump las vea en bucle

El aplauso ha sido atronador.

Juan De Codina
Juan De Codina
Sergio Dalma recoge el 'Premio Dial'.
Sergio Dalma recoge el 'Premio Dial'.Cadena Dial.

La música vive una gran noche con la celebración de los Premios Dial 2026, alcanzando su edición número 30 y celebrándose en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Antes de que comenzara la gala, numerosos artistas y personalidades de las redes sociales se han pasado por la alfombra roja (o más bien verde) para contestar algunas preguntas de los presentadores, como Ana Torroja, Mónica Naranjo, Marta Sánchez o Marta Díaz, entre otros.

Uno de los que más ha destacado ha sido Sergio Dalma, que ha recogido el Premio Dial esta noche. Primero lo ha hecho en la alfombra verde, cuando ha hablado sobre su versión de la canción Entre tú y mil mares, de Laura Pausini. 

"Laura, como siempre, muy cariñosa, un tema de un amigo en común. Juntarse tanta gente hoy va a ser muy especial", ha respondido brevemente.

El "no a la guerra" de Sergio Dalma

Una vez comenzada la gala, Dalma ha sido el primero en recoger el Premio Dial durante la noche y lo ha hecho con un breve pero inapelable discurso que ha rematado con ocho palabras finales para exponerlo en la Casa Blanca.

"Feliz de que me lo hayáis dado vosotros, aunque nos hagáis madrugar. Me hace tanta o más ilusión de aquel primero que recibí en el 96. Siempre se habla del nombre de un artista, pero detrás hay un montón de gente que hace un trabajo increíble. Gracias a los fans, gracias a Cadena Dial por estos 30 años"

"Yo siempre los he vivido en estos 30 años y cómo no, en esta preciosa isla que es Tenerife, que nos recibís siempre con los brazos abiertos. Es un honor compartir escenario con unos magníficos compañeros que hacen unos magníficos trabajos", ha añadido.

Y justo al final, ha reclamado: "Muchas gracias, NO a la guerra y SÍ a la música". Un mensaje directo a Donald Trump después de que EEUU e Israel bombardearan Irán hace casi dos semanas, generando un conflicto militar enorme.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos