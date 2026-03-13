Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La sorprendente revelación de Harrison Ford sobre su vida sexual a los 83 años: "Por supuesto que sí"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La sorprendente revelación de Harrison Ford sobre su vida sexual a los 83 años: "Por supuesto que sí"

El actor visitó el programa 'Jimmy Kimmel Live!', donde hizo una confesión muy íntima.

Marina Prats
Marina Prats
Harrison Ford y Calista Flockhart en los premios SAG el pasado 1 de marzo.
Harrison Ford y Calista Flockhart en los premios SAG el pasado 1 de marzo.Gilbert Flores

Con el látigo de Indiana Jones, bajo la espada láser de Han Solo en Star Wars o como el replicante Rick Deckard en Blade Runner, entre otros muchos. La filmografía de Harrison Ford hace que a sus 83 años el actor, que fue recientemente reconocido con el premio SAG a su trayectoria, sea un icono para varias generaciones.

Pero más allá de su éxito profesional con más de 60 filmes a sus espaldas y con proyectos recientes como las series Terapia sin filtro (Apple TV) o 1923 , Ford también vive un momento muy dulce a nivel personal, mostrándose visiblemente acaramelado junto a la también actriz Calista Flockhart, con quien comparte su vida desde hace 20 años, después de que el actor se divorciase de la que era su segunda mujer Melissa Mathison.

Ambos no han ocultado su amor con una naturalidad exultante en sus apariciones públicas, es por ello que el actor no ha dudado en bromear y hacer una confesión de lo más íntima (al puro estilo Broncano en La Revuelta) con el humorista Jimmy Kimmel en su programa de la ABC Jimmy Kimmel Live!

El presentador llegó a preguntarle lo que parecía una cuestión totalmente surrealista: si había mantenido alguna vez relaciones sexuales con la banda sonora de sus películas, ya fuera Indiana Jones o Star Wars. Ford, lejos de esquivar la pregunta no dudó en responder con un sorprendente "por supuesto que sí", que provocó la risa y los aplausos de los asistentes.

Ante la pregunta del presentador de si tanto a la hora de escuchar estas canciones como a la de repasar su vida profesional, Ford asegura no poder elegir una concreta. "A pesar de mi carrera y las películas en las que he trabajado, no tengo una favorita, solo me gusta hacer películas", ha enfatizado.

Asimismo, el veterano actor dejó claro que más allá de los éxitos que le pueda traer la interpretación, sigue disfrutando de cada rodaje. "Lo que más disfruto del mundo del cine es el trabajo, el rodaje, interpretar… Ahí es donde más me siento satisfecho, cuando la estamos haciendo", ha revelado.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos