La sorprendente revelación de Harrison Ford sobre su vida sexual a los 83 años: "Por supuesto que sí"

Con el látigo de Indiana Jones, bajo la espada láser de Han Solo en Star Wars o como el replicante Rick Deckard en Blade Runner, entre otros muchos. La filmografía de Harrison Ford hace que a sus 83 años el actor, que fue recientemente reconocido con el premio SAG a su trayectoria, sea un icono para varias generaciones.

Pero más allá de su éxito profesional con más de 60 filmes a sus espaldas y con proyectos recientes como las series Terapia sin filtro (Apple TV) o 1923 , Ford también vive un momento muy dulce a nivel personal, mostrándose visiblemente acaramelado junto a la también actriz Calista Flockhart, con quien comparte su vida desde hace 20 años, después de que el actor se divorciase de la que era su segunda mujer Melissa Mathison.

Ambos no han ocultado su amor con una naturalidad exultante en sus apariciones públicas, es por ello que el actor no ha dudado en bromear y hacer una confesión de lo más íntima (al puro estilo Broncano en La Revuelta) con el humorista Jimmy Kimmel en su programa de la ABC Jimmy Kimmel Live!

El presentador llegó a preguntarle lo que parecía una cuestión totalmente surrealista: si había mantenido alguna vez relaciones sexuales con la banda sonora de sus películas, ya fuera Indiana Jones o Star Wars. Ford, lejos de esquivar la pregunta no dudó en responder con un sorprendente "por supuesto que sí", que provocó la risa y los aplausos de los asistentes.

Ante la pregunta del presentador de si tanto a la hora de escuchar estas canciones como a la de repasar su vida profesional, Ford asegura no poder elegir una concreta. "A pesar de mi carrera y las películas en las que he trabajado, no tengo una favorita, solo me gusta hacer películas", ha enfatizado.

Asimismo, el veterano actor dejó claro que más allá de los éxitos que le pueda traer la interpretación, sigue disfrutando de cada rodaje. "Lo que más disfruto del mundo del cine es el trabajo, el rodaje, interpretar… Ahí es donde más me siento satisfecho, cuando la estamos haciendo", ha revelado.