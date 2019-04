El aquí y ahora de Yolanda Morató

Yolanda Morató (Huelva, 1976), profesora universitaria, filóloga, traductora y poeta, acaba de publicar en la Fundación José Manuel Lara un libro bello, afilado y exquisito, titulado Ahora, un conjunto de poemas celebratorios, vitalistas, pero a la vez directos y sin contemplaciones, donde arremete, entre otras cosas, contra la figura de los padres o contra el dardo envenenado de las palabras de aquellos que hieren en las conversaciones más triviales. Morató, que ha pasado por universidades tan prestigiosas como Harvard o el MIT, actualmente imparte clases de filología inglesa en la Universidad de Sevilla, y es una notable traductora que ha volcado al español a escritores como Scott Fitzgerald, Rebecca West, William Plomer, Wyndham Lewis o Georges Perec, con su incomparable Me acuerdo, entre otros muchos. Hablamos con ella de su segundo poemario, recién salido del horno.

Los padres son figuras importantes en Ahora, en su papel de impositores y hasta de manipuladores de la vida de los hijos, pero luego hay un atisbo de comprensión hacia ellos, porque al final nos acabamos pareciendo a ellos. La paternidad sigue siendo un gran tema literario, ¿no lo crees?

La paternidad en su sentido más amplio, no solo el biológico, es un tema constante en nuestras vidas. Renacimiento publicó en 2017 una estupenda colección de poemas en torno a la figura del padre, Tu sangre en mis venas, que reúne a un importante número de poetas españoles que han reflexionado sobre el tema y junto a los que tuve la suerte de participar. Diría que, de manera más o menos consciente, todos nos fijamos referentes. En las páginas de Ahora se exploran las relaciones que establecemos con ellos desde distintos ángulos. Por ejemplo, en el segundo poema del libro, “They fuck you up, your mum and dad”, utilizo el verso de Philip Larkin como título para mantener tirante el hilo invisible que enlaza varios de los poemas de esta colección. El poema de Larkin (This Be The Verse), que es tremendo por su dureza, termina diciendo que es mejor no tener hijos, para así salir del círculo vicioso que crea el ser humano cuando decide pasarse el sufrimiento, como si fuera un testigo, de generación en generación. El propósito de mi libro, sin embargo, invierte el mensaje de Larkin. ¿No sería más sabio comprender que las generaciones no compartimos tiempos por más que ocupemos el mismo espacio? Los tiempos de nuestros referentes y los nuestros se mueven a distintas velocidades y esta falta de sincronización nos produce muchos sinsabores que podríamos evitar si todas las partes fueran más comprensivas, más empáticas y solidarias. De estas tensiones nace mucha de la literatura basada en los conflictos paternofiliales.

El poemario contiene reflexiones interesantes como la no maternidad, es decir, cómo las mujeres que no han tenido niños tienen que verse interpeladas por las que sí los tienen como si fueran menos mujeres. Parece que en la sociedad de ahora hay siempre quien quiere llevar la voz cantante en todo, y que los demás deben doblegarse ante ellos. ¿Era esa la intención del poema?

La literatura nos ofrece la posibilidad de dar voz a quienes no la tienen o no cuentan con suficiente representación. En este poema quería dar protagonismo al grupo de mujeres que menos visibilidad tienen en un mundo en el que la maternidad es un tema de debate constante: quienes han querido ser madres en algún momento y, por problemas de salud, no han podido llevar a término sus embarazos. Este tercer grupo es el que sufre una mayor discriminación y crueldad: ni pueden participar de la maternidad, ni de la decisión de no ser madres y, encima, tienen que soportar las preguntas y comentarios de los distintos sectores de la sociedad. Estos comentarios van de lo puramente humorístico a lo más humillante, pero todos comparten algo: las personas que los profieren no se suelen dar cuenta del daño que causan con su falta de empatía. Como ocurre con todos los debates binarios, con los del blanco y el negro, se termina aplastando al grupo que no puede acogerse a ninguno de los dos extremos.

Hay poemas positivos en los que se dice que hasta de la enfermedad se puede aprender. Es como ver la otra cara de la vida, el reverso. ¿Qué has sacado tú como escritora de la enfermedad?

Por más que queramos esquivarla, la enfermedad forma parte de nuestras vidas. Cuando la vives en carne propia, es un rito de paso, se tenga la edad que se tenga. Desde mi punto de vista, tan malo es glorificarla como erigirse en víctima. Elegí el título de este libro pensando en la importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas. La enfermedad te rompe los tiempos y te obliga a replantearte muchas cosas que has ido postergando o relegando a un segundo o tercer plano. A mí la enfermedad me impulsó a publicar. Hasta entonces, todo lo que escribía se quedaba en las carpetas del ordenador.

Hay un tema relevante, que es el eje del libro: la celebración de la vida, el aquí y ahora, el celebrar el momento y lo maravillosa que puede ser la vida. ¿Con el paso de los años vamos apreciando ese “ahora” más que cuando se es joven?

Supongo que no se puede generalizar. Hay gente que se muere hablando del pasado o de las herencias que dejarán en un futuro en el que no estarán, sin darse cuenta de que presente significa regalo y no hay mayor obsequio que el que nos ofrece el tiempo que tenemos en las manos ahora mismo. Me alegra que hayas visto que la celebración de la vida es el eje de este libro. No hay nada más, ni nada menos.