Un español de 50 años vive en Filipinas jubilado con una pensión de unos 1500 euros: "Me da de sobra para vivir aquí"

Españoles hay por todo el mundo buscando mejores condiciones de vida o climas más amables, y Filipinas no es la excepción. Según los datos más recientes publicados por el

Ministerio de Asuntos Exteriores, hay aproximadamente 3.800 ciudadanos españoles residentes en el país asiático.

Bacefi Uncover Philippines, es un creador de contenido que se dedica a compartir la cultura filipina por medio de su canal de YouTube. Por medio de uno de sus videos, el influencer entrevista a un ciudadano español de 50 años que vive en Manila desde hace dos años junto a su pareja filipina.

Le pagaron por vivir en Filipinas

Que te paguen por vivir en una ciudad determinada es una situación poco usual en nuestra sociedad actualmente, sin embargo, hay excepciones y este ciudadano español, al parecer, es una de ellas.

En los primeros fragmentos de la entrevista se puede ver al hombre caminando por su barrio de clase trabajadora en Manila. "Joder, me dio dinero el alcalde, 3.000 pesos por vivir aquí", asegura el ciudadano español. Cabe aclarar que 3.000 pesos hace dos años equivalían a casi 50 euros.

Con su jubilación vive cómodamente

El hombre, en la entrevista, explica que fue director de Balaría y Grimaldi, dos compañías destacadas en la industria del transporte marítimo. Tras retirarse a los 50 años, decide reclamar su pensión.

"Tengo una pensión alrededor de 1.500 euros, y me da de sobra para vivir aquí porque ya compre esto (su casa). Compré mi casa por 15.000 euros, hace 15 años, sin renovar, estaba hecho una mierda como aquellas. Al final me costó todo, sobre los 35.0000 euros", manifiesta el español.

"No me quiero ir de aquí nunca, no me quiero ir", expresa el jubilado. El individuo finaliza la entrevista, refiriéndose a lo que más le gusta de Filipinas "Sobre todo la gente, la gente es increíble".