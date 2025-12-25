Un británico que lleva 25 años en España da en el clavo al resumir la razón por la que recomienda aprender español: "Si no, os perdéis el humor de aquí, que es único"

Un británico que lleva 25 años en España da en el clavo al resumir la razón por la que recomienda aprender español

Para nadie es un secreto que España se ha convertido en uno de los destinos más apetecibles para la población extranjera. Las cifras lo respaldan: según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, a inicios de 2025 había 7 millones de personas con nacionalidad extranjera residiendo en territorio español, representando alrededor del 14% de la población.

Sin embargo, llevar décadas aquí te da una perspectiva diferente a la del recién llegado. Stuart es un británico que reside en España desde hace más de 25 años. A través de su canal de YouTube, Spain Sparks, este veterano expatriado comparte su experiencia y disecciona la cultura española para sus más de 2.000 seguidores. En uno de sus vídeos más recientes, Stuart habla sobre algunas ventajas, desventajas y consejos para quienes contemplan o tienen planeado mudarse a España próximamente.

El estilo de vida: vivir de puertas para afuera

El británico inicia su video explicando el estilo de vida que tienen los españoles. “España es un país en el cual las personas les gusta vivir su vida al aire libre, una situación relacionada directamente con la climatología, todo el mundo sabe que España tiene un clima fantástico”, asegura el hombre.

“El hecho de que puedes salir y practicar tus actividades deportivas al aire libre, con un clima agradable, durante 11 e incluso los 12 meses del año, es una gran ventaja para muchas personas”, complementa Stuart.

No obstante, el expatriado británico residente en España matiza que el sol no es para todos, ya que es un asunto muy subjetivo. "Si no te gustan las temperaturas extremadamente cálidas en los meses de verano eso puede resultar un inconveniente", sostiene.

El idioma: la llave del humor y la integración real

Para muchos extranjeros dominar o no el español es un factor que puede llegar a ser determinante para tomar la decisión si mudarse a España o no. “No puedo enfatizar lo importante que es de aprender el idioma local”, aconseja Stuart.

Y aquí es donde da en el clavo con una observación brillante sobre la idiosincrasia nacional: “No necesitas ser fluido desde el primer día, pero si no aprendes el idioma, tu experiencia será extremadamente limitada. Tendrás problemas haciendo amigos, no podrás entender el humor español”, explica.

Según Stuart, el humor en España es rápido, irónico y culturalmente único. Perderse las bromas, los dobles sentidos y la chispa de una conversación de bar significa perderse la esencia del país. "Si no hablas el idioma, no te sentirás parte de la comunidad. Ve aprendiendo español desde ya, no esperes hasta que llegues aquí”, puntualiza.

La tranquilidad de la seguridad ciudadana

Un factor muy atractivo para los extranjeros a la hora de contemplar España como su posible destino de residencia es la seguridad. "España es un país seguro, hay crímenes, sobre todo en los lugares turísticos, pero es un país relativamente seguro en el cual puedes caminar con tranquilidad tanto de día como de noche", declara Stuart.

El contraste con países como Estados Unidos o incluso ciertas zonas del Reino Unido es notable. “No hay cultura de armas de fuego. A diferencia de otros países, puedes transitar las calles sin el riesgo de violencia armada, y puedes enviar a tus hijos al colegio o al parque sin correr el riesgo de que haya un tiroteo", manifiesta el británico, valorando esa paz mental que a veces los propios españoles damos por sentada.