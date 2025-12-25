El verdadero 'hit' de la Navidad no es de Mariah Carey: estas dos canciones le han arrebatado la corona

"I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need...". Durante estas fechas es difícil escapar de este soniquete. Mariah Carey triunfa desde el 1 de diciembre con su All I want for Christmas is you que resuena en tiendas, en los espectáculos navideños, actuaciones escolares y también en las casas de prácticamente todo el mundo. Lo que hace que la artista cada año facture millones de euros solo gracias a una canción.

Sin embargo, el éxito de este 2025 se ha visto eclipsado, además de por fenómenos locales que siguen triunfando como el Tamborilero, el Burrito sabanero o ese villancico viral de Niña Pastori, por dos artistas que han acabado por robarle dos importantes números uno.

El inigualable éxito de Last Christmas

Por un lado, el Last Christmas de Wham!, el dúo británico compuesto por George Michael y Andrew Ridgeley, que ha logrado superar a Carey con algo más de 30.400 reproducciones en Spotify a nivel global. De hecho, en el top de éxitos de esta plataforma, el villancico de los británicos se ubica en el segundo puesto, solo por detrás de Taylor Swift y su The fate of Ophelia y en el tercer lugar se encuentra ese All I want for Christmas is you.

Esta canción fue el primer single del disco Music from the Edge of Heaven, el último trabajo del dúo británico en 1986, poco antes de su disolución definitiva. Ninguno de los dos esperaba su éxito, que superó en ventas a cualquier otro sencillo de la historia de Reino Unido. Sin embargo, su composición fue casual.

Todo pasó en una visita de Ridgeley a casa de los padres de Michael. "George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Cuando volvió, estaba tan entusiasmado como si hubiera encontrado oro…", recordó. Y, en cierto modo, así fue ya que cuando subió a la habitación empezaron a gestar la canción en un teclado y una grabadora.

"Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de Last Christmas. Fue un momento maravilloso. George había conseguido hacer alquimia musical, había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral y, como era de costumbre, conseguía llegarte al corazón", señaló.

La sorpresa de Kylie Minogue en Reino Unido

La australiana ha dado la sorpresa esta Navidad al lograr el número uno en Reino Unido, superando a las dos canciones anteriormente mencionadas. ¿La responsable del éxito? Su canción XMAS, en la versión incluida en la reedición de su disco Kylie Christmas (originalmente publicado en 2015) para Amazon Music.

Minogue ha realizado toda una campaña durante la época navideña para promocionar esta reedición, incluyendo el posicionamiento en listas de éxitos y un despliegue publicitario y en emisoras de todo el país de la mano de la plataforma de streaming.

Además de como logro navideño, un número uno en esta época que no ha conseguido Mariah Carey en las islas británicas. Kylie Minogue se ha convertido además en la primera artista femenina en alcanzar el número uno de la lista británica de sencillos en cuatro décadas distintas: 1980, 1990, 2000 y 2020. Esto solo lo habían logrado artistas como Elton John, Queen o Elvis Preysley.

"Es difícil poner en palabras lo especial que esto se siente. Ser la número uno en Navidad es realmente el mejor regalo. Estoy muy agradecida con todos los que han estado escuchando y compartiendo el cariño, y les deseo una muy Feliz Navidad", dijo en su mensaje de agradecimiento en redes sociales.

De esta forma, Minogue no solo ha vencido a Carey en su reinado navideño global, sino también a Wham! y su éxito casi indiscutible desde 1986 en Reino Unido. Todo, disfrutando de las Navidades en Australia.