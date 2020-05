TENDENCIAS

El último baile: de Michael Jordan a Concha Velasco

No diga baloncesto, diga Michael Jordan. En realidad no diga nada porque no podemos escucharle. En serio deje de hablar solo. La gente le está mirando. Esta frase, el summum del cuñadismo, podría ser un resumen perfecto de 'El último baile', el documental de Netflix que analizamos en este episodio y que obviamente la mitad de los que hablan no han visto entero.