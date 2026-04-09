Empleabilidad e internacionalización, las banderas de la Universidad Pontificia Comillas

Comenzar la universidad es una de las primeras experiencias vitales que casi siempre viene rodeada de incertidumbre e inseguridad en cuanto a la elección de dónde y qué se va a estudiar. En los jóvenes es un cambio importante, el primer paso de la edad adulta y genera muchas dudas, centradas especialmente en la gestión del tiempo, el nivel académico, la integración social, la calidad de la formación y las oportunidades para cumplir sus sueños.

La posibilidad de elegir un centro privado es una de las opciones que muchos barajan y entre ellos, la Universidad Pontificia Comillas se posiciona, con sus 130 años de historia, como una de las instituciones privadas más prestigiosas, innovadoras y comprometidas, que en los últimos años ha trabajado para reforzar especialmente su visibilidad fuera de la Comunidad de Madrid.

A sus centros históricos de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Derecho (ICADE), la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (CIHS), la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios y el Madrid Culinary Campus (MACC) se han sumado la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid (INEA) y el nuevo campus de Ciencias de la Salud en Bormujos (Sevilla).

Campus de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas. COMILLAS

Así, la Universidad Pontificia Comillas oferta la posibilidad de completar más de 40 grados y dobles grados, 83 posgrados y 10 programas de doctorado, con la excelencia académica -el proceso de admisión selecciona a estudiantes con alto potencial, comprometidos con el esfuerzo y la excelencia-, la formación integral y en valores, y el desarrollo personal como baluartes de sus ciclos.

Bajo el lema "Hombres y mujeres con y para los demás”, esta institución impulsa una educación centrada en la persona y en el impacto positivo. Además, presume de un 96% de inserción laboral y convenios con empresas líderes, y más de 600 acuerdos con universidades en los cinco continentes que, en un mundo interconectado donde el flujo mundial de ideas, recursos, personas, economía, valores, cultura y conocimientos es constante, se traduce en más 50.000 alumni conectados en todo el mundo.

Si deseas más información y con todo detalle accede a www.comillas.edu.