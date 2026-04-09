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Empleabilidad e internacionalización, las banderas de la Universidad Pontificia Comillas
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Empleabilidad e internacionalización, las banderas de la Universidad Pontificia Comillas

La institución se ha consolidado a lo largo de su 130 años de historia como una universidad prestigiosa, innovadora y comprometida. 

Redacción HuffPost
Alumnos de Comillas ICADE en clase.
Alumnos de Comillas ICADE en clase.UNIVERSIDAD COMILLAS

Comenzar la universidad es una de las primeras experiencias vitales que casi siempre viene rodeada de incertidumbre e inseguridad en cuanto a la elección de dónde y qué se va a estudiar. En los jóvenes es un cambio importante, el primer paso de la edad adulta y genera muchas dudas, centradas especialmente en la gestión del tiempo, el nivel académico, la integración social, la calidad de la formación y las oportunidades para cumplir sus sueños.

La posibilidad de elegir un centro privado es una de las opciones que muchos barajan y entre ellos, la Universidad Pontificia Comillas se posiciona, con sus 130 años de historia, como una de las instituciones privadas más prestigiosas, innovadoras y comprometidas, que en los últimos años ha trabajado para reforzar especialmente su visibilidad fuera de la Comunidad de Madrid.

A sus centros históricos de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Derecho (ICADE), la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (CIHS), la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios y el Madrid Culinary Campus (MACC) se han sumado la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid (INEA) y el nuevo campus de Ciencias de la Salud en Bormujos (Sevilla).

Campus CIHS.
  Campus de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas.COMILLAS

Así, la Universidad Pontificia Comillas oferta la posibilidad de completar más de 40 grados y dobles grados, 83 posgrados y 10 programas de doctorado, con la excelencia académica -el proceso de admisión selecciona a estudiantes con alto potencial, comprometidos con el esfuerzo y la excelencia-, la formación integral y en valores, y el desarrollo personal como baluartes de sus ciclos.

Bajo el lema "Hombres y mujeres con y para los demás”, esta institución impulsa una educación centrada en la persona y en el impacto positivo. Además, presume de un 96% de inserción laboral y convenios con empresas líderes, y más de 600 acuerdos con universidades en los cinco continentes que, en un mundo interconectado donde el flujo mundial de ideas, recursos, personas, economía, valores, cultura y conocimientos es constante, se traduce en más 50.000 alumni conectados en todo el mundo.

Si deseas más información y con todo detalle accede a www.comillas.edu.

Redacción HuffPost
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