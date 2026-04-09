En el extranjero empieza a llamar mucho la atención la figura de Rufián: lo definen con tres palabras que traerán cola en España

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, protagonizan este jueves por la tarde un acto sobre el futuro de la izquierda alternativa en un momento con diversos movimientos para reconfigurar ese espacio político.

Según señala Europa Press, desde el entorno del portavoz republicano en la Cámara Baja enfatizaron que la charla no versará sobre alianzas sino sobre lanzar propuestas que sirvan como sacudida para la izquierda. En un acto en febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, el diputado de ERC expuso su plan para evitar la división electoral de la izquierda y maximizar sus opciones para ganar a la derecha provincia a provincia.

Con todo ese contexto, el periódico francés Libération ha dedicado un artículo a analizar el perfil de Rufián en el que le define como el "unificador prolífico y realista" de "la izquierda radical española".

Un político que "se ha transformado"

El rotativo señala que el político se "ha transformado": "A pesar de su modestia, su traje azul que lo hace parecer corpulento y su perilla que intenta proyectar un aire de seriedad, ahora posee el aura de un político innegable".

Explica que Rufián "fue uno de los actores clave en aquellos largos años de independencia catalana que terminaron en un rotundo fracaso, con una sucesión de líderes que acabaron en cárceles españolas": "Él no. Ya en 2015, llegó a Madrid como portavoz de Esquerra. No se ha movido de esta posición estratégica: un escaño inexpugnable en el parlamento. Desde esta plataforma, pronuncia discursos salpicados de frases impactantes, remates mordaces y mensajes incisivos".

"Antes lo tildaban de 'cero a la izquierda"

También el diario portugués Público le ha dedicado un perfil a Rufián en el que dice que "pretende lo imposible: unir a la izquierda española": "Antes de ser diputado, lo tildaban de 'cero en la izquierda'. Hoy, en el Parlamento español, es una de las figuras más destacadas. Tiene en marcha un proyecto que muchos consideran imposible: unir a la izquierda".