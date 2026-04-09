Patrick Ball, actor de 'The Pitt', cuenta cómo la serie le ayudó a saldar una deuda estudiantil de 80.000 dólares

El actor Patrick Ball, que interpreta al doctor Frank Langdon en The Pitt, contó en una entrevista en la revista Cultured Magazine cómo logró saldar sus préstamos estudiantiles apenas tres meses después de incorporarse al elenco de la serie de HBO Max.

Ball destacó el alivio que supuso para él librarse de esa deuda que había estado arrastrando desde hacía años. "Fue un momento realmente significativo porque pensé que iba a morir con esa deuda. Tenía 80.000 dólares en deuda y había pasado por varias relaciones fallidas donde mi inseguridad financiera era un problema real. Pensaba que eso iba a ser mi vida para siempre,” reveló. Además, el actor reflexionó sobre lo que significó para él recuperar su seguridad financiera.“Recuerdo haber pensado, ‘Si este programa funciona, genial. Si no funciona, no pueden quitarme esto. Estoy libre de deudas. Puedo empezar de cero".

La deuda en Estados Unidos

Si hay un tema recurrente en The Pitt es la deuda financiera que las familias de los jóvenes contraen para poder completar sus estudios. Y es que según un informe reciente elaborado por The Century Foundation y Protect Borrowers, más de 100 millones de estadounidenses arrastran alguna deuda.

El actor buscó visibilizar a todos aquellos que están atravesando una situación similar: "Es una carga muy pesada y hay mucha gente que la arrastra".

El final de la segunda temporada

La exitosa serie de HBO Max es un drama médico creado por John Wells y protagonizado por Noah Wyle, ganador del Emmy a Mejor drama, y al que conocimos hace décadas en otra serie de hospitales, Urgencias. Su trama es un retrato de los desafíos cotidianos a los que se enfrentan los sanitarios en Estados Unidos, a través de la perspectiva de los trabajadores de un hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvania.

El reparto lo forman actores casi desconocidos para muchos, pero cuyo carisma ha logrado traspasar la pantalla y ganarse al público. Entre ellos destacan, además del ya mencionado Patrick Ball, Isa Briones, Shabana Azeez, Supriya Ganesh y Lucas Iverson.

La plataforma completará la emisión de la segunda entrega el próximo 16 de abril, aunque todo apunta a que habrá una tercera temporada a principios del año que viene.