Ni sanas ni naturales: por qué tu "leche" de avena favorita es, en realidad, un ultraprocesado lleno de aceite y azúcar, según una nutricionista

Pedir un café con leche de vaca parece haberse vuelto algo cada vez menos común de ver en los bares y restaurantes tras el auge de sustitutos como las bebidas vegetales de avena, soja o almendras.

Y, aunque priori suelen venderse como una alternativa saludable, lo cierto es que hay algunas de ellas que, debido a su alto contenido en azúcar o a su limitada cantidad de proteínas, no son opciones sanas ni naturales. La nutricionista Nichola Ludman-Raine, quien ha conversado sobre este tema con el dailymail, ha puesto a prueba algunas de estas bebidas más reconocidas.

Leche de avena

La leche de avena es, según la nutricionista, una de las más vendidas e ideal para capuchinos. A pesar de ello, "tiene menos proteínas que los lácteos, así que debes asegurarte de obtenerlas de otras fuentes, como carne magra, pescado, huevos, tofu y lentejas".

En este sentido, "lo ideal es que el azúcar añadido no supere los 30g al día, así que esta no debería ser tu leche habitual, ya que su contenido de azúcar puede acumularse rápidamente".

Leche de soja

Es la más parecida a la leche de vaca pues cuenta con proteínas parecidas. "La soja es nutricionalmente la más parecida a la leche de vaca, ya que proporciona proteínas similares, y a menudo está enriquecida con calcio y vitamina B12. Es una buena opción para quienes no quieren renunciar a las proteínas".

Leche de coco

Cuenta con un sabor más intenso que el resto de alternativas de la leche de vaca. Sirve para todo tipo de recetas y, según defiende la experta, "es una excelente manera de añadir sabor sin necesidad de azúcar". "Recomiendo elegir las que no contienen azúcar y las que tienen vitaminas y minerales añadidos, especialmente si se consumen con frecuencia", agrega.

En este caso la experta no considera que se trate de un alimento ultraprocesado. "No clasificaría esta leche de coco en la misma categoría que los dulces, los refrescos y la comida rápida. Muchas bebidas vegetales contienen estabilizantes, pero estos no son intrínsecamente dañinos y permiten que el producto tenga nutrientes adicionales, lo cual es muy beneficioso", explica.

Leche de almendras

Las bebidas hechas a base de almendras cuentan con un alto contenido en fibra, zinc, potasio, proteínas y antioxidantes, lo que puede ayudar a prevenir la anemia. Sin embargo, algunas como la de la marca Califia Farms no tienen yodo y cuentan con un bajo nivel de proteínas, por lo que conviene fijarse bien en el etiquetado. Además, algunas tampoco cuentan con vitamina B12.

Leche de arroz

La leche de arroz, que por lo general suele ser sin gluten, "no se recomienda para niños menores de cinco años debido a los niveles de arsénico que contienen". Además, la experta "no confiaría en ellas para obtener nutrientes" pues "no son un buen sustituto de los lácteos porque tienen muy pocas proteínas".