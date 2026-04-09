En Reino Unido dicen que estos son los 10 viajes en tren más pintorescos de España

El periódico británico The Telegraph ha realizado un artículo donde destaca los trenes y los paisajes que ofrece nuestro país, donde según subrayan sea uno de los "mejores lugares para admirar los paisajes". Todo ello, además, a un precio bastante "razonable", a pesar de las críticas que, tal y como recogen desde el medio, los propios residentes puedan hacer.

"Aunque a los españoles les encanta quejarse de la compañía ferroviaria estatal Renfe, lo cierto es que las líneas y el material rodante en España se actualizan constantemente y la red llega hasta los rincones más remotos del país. (....) Los precios también son razonables, incluso para los trenes de alta velocidad que conectan algunas de las principales ciudades", señala la autora del artículo. En este sentido, algunos de los lugares que destacan son:

1. Tren Groc

Conocido como el tren amarillo, parte desde la Tor de Querol y llega hasta Villefranche de Conflent. Suele circular entre cuatro y nueve veces al día. Se recomienda viajar en él en verano, cuando se puede disfrutar de unas mejores vistas con los vagones descubiertos.

Tren Groc Getty Images

2. Tren de la fresa

Su nombre viene de la ruta que hacía, pues el tren atravesaba campos de fresas y, de hecho, el servicio especial incluye una degustación de fresas en el viaje de vuelta con camareros vestidos con trajes de la época. El trayecto dura una hora aproximadamente y parte desde el Museo del Ferrocarril en Madrid hasta Aranjuez.

Tren de la fresa Oficina de Turismo de Madrid

3. Tren dels Llacs

Es conocido como el "tren del lago" y sale desde Lleida hasta llegar a la Pobla del Segur. Se trata de una locomotora diesel de los años 60 y cuenta con un decorado en verde y amarillo. Pasa por cuatro lagos y el trayecto dura algo menos de dos horas.

Tren dels Llacs Gobierno de Cataluña

4. El ferrocarril del Sr. Henderson

En este caso, el periódico destaca la historia detrás de la línea, la cual se remonta a finales del siglo XIX, cuando unos oficiales británicos de Gibraltar decidieron, con la ayuda de un ingeniero, crear una línea de vía única en una zona que estaba plagada de bandidos. A día de hoy los trenes de Renfe siguen circulando por ahí.

5. Ferrocarril de Sóller

Se trata de una línea de vía bastante estrecha que actualmente transporta a los turistas desde la Plaza de España de Palma de Mallorca hasta Sóller. Circula durante varias veces al día y cuenta con una hora aproximada de duración.

Ferrocarril de Sóller Dinosaurland

6. Tren de Felipe II

Esta locomotora de los años 60 sale desde la estación de Príncipe Pío (en Madrid) hasta llegar a El Escorial, atravesando la Sierra de Guadarrama. El trayecto cuenta con menos de una hora de duración.

Tren de Felipe II Tren de Felipe II

7. Trenes de cremallera

Ubicados en Cataluña. Hay dos: uno en el monasterio de Montserrat y otro en las estribaciones de los Pirineos, en el Vall de Núria. Ambos circulan todos los días.

Cremallera de Montserrat Turismo de Cataluña

8. Trenes turísticos de Galicia

Cuenta con trece rutas que "ofrecen una forma relajada de descubrir lo mejor de este rincón singularmente verde de España". Los recorridos pasan por los lugares de interés gallegos y cuentan con guías.

9. Tren del Vino

En este caso los trenes son más modernos. Las rutas, según describen desde la misma publicación, "discurren entre viñedos y bodegas y el precio incluye catas de vinos, visitas guiadas y almuerzo". Hay salidas el primer sábado de cada mes, de marzo a noviembre.

Tren del vino Ayuntamiento Cariñena

10. Tren de Arganda del Rey

Finalmente, otro de los que destaca la publicación británica es el tren de Arganda del Rey, el cual sale desde la Estación-Museo del Tren de Arganda hasta llegar a Laguna del Campillo. Este tren solo circula cuatro veces al día, el primer sábado de cada mes y los domingos de primavera y otoño.