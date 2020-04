¿Está en peligro la democracia por la pandemia del coronavirus?

“Por lo tanto la gestión de la propia pandemia tiene un doble componente: si tienes un Estado que responde o no y los que han aprendido por haber tenido una pandemia anterior”, añade, para apostillar: “Esa es la división entre este-oeste, entre Asia y Europa”. Mirando más allá: “La razón por la que se van a destruir Estados Unidos, Brasil y África es porque no tienen Estado, les va a pasar factura”.

Añade al hilo que los gobiernos son los que toman las decisiones en cualquier institución, ya sea el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al frente del ayuntamiento, un presidente autonómico o el Gobierno de España. “Todo se tienen a ejecutivizar. Esto deja en menos espacio a la oposición para controlar al Gobierno y menos a los medios para desarrollar su trabajo porque al final la agenda la controla el Gobierno. Eso es algo que necesita cierto reequilibrio y volver a un cauce normal, en el que las prácticas se puedan restablecer”, asevera el politólogo.

“Es algo que en el shock inicial lleva tiempo pero si se alarga, no hay excusa para no hacerlo. Esos contrafuertes democráticos tienen que estar activos. Me parece bien que el presidente, Pedro Sánchez, prorrogue cada quince días, podría no hacerlo y que fuera de un mes, pero es bueno que sea cada quince días y que haya plenos para debatir en el Congreso”, reflexiona.