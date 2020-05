"Se quedaron a oscuras, la mujer con la tripa abierta y sin ver. Fernando mantuvo la calma y los salvó"

“Todas las circunstancias hacen que Fernando sea un médico especial, aunque ya había que ser muy especial para trabajar en esas circunstancias”. Así cerró en la edición del nueve de enero de 1992 su artículo en El Diario del AltoAragón el aventurero Marco Pascual.

Este fotógrafo y viajaro oscense había pasado varias semanas en el continente africano y, por destino o casualidad, acabó en la casa de Burundi del actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ese reportaje ya destacaba la figura Fernando Simón más de dos décadas y media antes de que emergiera primero en la crisis del ébola y se consolidara en la actual pandemia del coronavirus.

El día de Nochebuena de 1991, el zaragozano, que estaba trabajando en Ntita (Burundi) como médico voluntario de la ONG Médicos del Mundo, se encontró con que Pascual, al que no conocía de nada, se había presentado en su casa de casualidad.

Por una serie de contratiempos, el aventurero perdió el barco que necesitaba para salir del país. Hasta la semana siguiente no salía otro. Así que se vio obligado a improvisar. La noche del 23 de diciembre la pasó en casa de Eduard, un belga que trabajaba en el puerto y que fue el que le informó de que había un médico español a pocos kilómetros de ahí. Nada más contárselo, el oscense decidió ir a buscarlo.

“Llegué por la tarde. Él (Fernando Simón) no estaba en casa, había ido a buscar a unas enfermeras porque estaban haciendo una campaña de vacunación en los pueblos. La mujer que estaba trabajando en su casa me dijo que pasara pensando que era un familiar suyo. Cuando llegó de trabajar y me vio, a pesar de que no me conocía de nada, me dijo que me quedara todo el tiempo que quisiera”, cuenta ahora Pascual, que lamenta que haya críticas a una persona a la que califica como “supercualificada e intachable”.

La semana que pasó junto a Simón fue un aprendizaje permanente. Pascual, que la define como “increíble y fascinante”, recuerda muchas situaciones que vivió junto al médico y que difícilmente olvidará.

En aquella época, el zaragozano cubría un área de unos 40 km cuadrados en las que había unas 100.000 personas. Aunque muchos preferían los curanderos locales, a primera hora de la mañana de cada día ya tenía una cola de pacientes. Cada jornada atendía a unos 120 diarios, disponía de una media hora para comer y luego pasaba revista por el hospital, que tenía 60 camas y estaban todas ocupadas.