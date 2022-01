Hubo un tiempo en que era más importante ser maestro que ministro.

Jonathan Kirn via Getty Images

Jonathan Kirn via Getty Images

Vivimos en el presente, acompasados por la cultura y la lengua, un tiempo heredado de las etimologías y en el que transmitimos nuestro ADN a los neologismos. Los juegos léxicos nos proporcionan un material infinito de enriquecimiento. Gracias a ellos podemos saber, por ejemplo, que los tomates del pasado, aquellos que se cultivaban en la Italia del siglo XVI, eran amarillos y no rojos. De ahí que en la lengua de Petrarca se les siga llamando “pomodoro”, la manzana de oro.

Hablando de historia, esta palabra deriva del griego “oida” que significa “yo sé” y que se formó del “oistor” —sabio— y “oisotoria”, literalmente los cuentos del sabio. No me podrá negar el lector que su metahistoria no es verdaderamente deliciosa.