Qué es la pastilla de orforglipron (Foundayo) contra la obesidad de Lilly y en qué se diferencia del Ozempic

Este Miércoles Santo, la Administración y Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado la venta de la nueva píldora oral de orforglipron GLP-1 de Eli Lilly en Estados Unidos. Este nuevo estreno marca un punto de inflexión tecnológica para esta clase de fármacos que está transformando la atención a la perdida de peso. Hay algunas diferencias contra el Ozempic conocido, pero sobre todo que ya no será inyectable.

"Este es un medicamento oral que podemos simplemente poner en nuestra bandeja de lunes, martes, miércoles y jueves y tomarlo junto con nuestros otros medicamentos orales sin tener en cuenta la comida u otras preocupaciones", asegura Dave Ricks, CEO de Eli Lilly en declaraciones a la revista Vox. "Obviamente, mucha gente usa inyectables semanales con mucho éxito. Pero lo que hemos aprendido, creo, es que hay mucha gente esperando algo así", explica.

Asimismo, y tal como reza la publicación, la nueva pastilla es un fármaco de molécula pequeña. Esto, afirman, hace que sea más barato de fabricar y evita algunas de las preocupaciones sobre interacciones farmacológicas".

Beneficios en forma de pastilla

La doctora Deborah Horn, directora médica del Centro de Medicina de la Obesidad y el Rendimiento Metabólico, asegura por correo electrónico a la revista que al ser una pastilla y no una inyección "es probable que se convierta en una opción popular para los médicos de atención primaria, ya que no tendrán que demostrar el uso de la inyección, etcétera".

Además, la forma de pastillas también podría ayudar a mitigar uno de los retos recurrentes con los GLP-1: las personas recuperan peso si dejan de tomarla. Los inyectables pueden ser difíciles de mantener a largo plazo.

El medio apunta a que estamos en la era de los GLP-1. Dice que "al igual que las estatinas se han convertido en un medicamento que se toma a largo plazo para controlar el colesterol, una pastilla de GLP-1 podría convertirse en algo que tomes durante años para controlar tu peso".

Aun así los expertos apuntan a que la píldora no respresenta un avance importante en la eficacia de los fármacos GLP-1. En los ensayos clínicos, los pacientes perdieron un 12% de su grasa corporal de media. Es decir, se encuentra en línea con la inyección original de Ozempic. "No vas a tomar la pastilla de Lilly por su eficacia revolucionaria: la verdadera estrategia es su conveniencia".

Por último, Lilly planea sacar a la venta la pastilla, con la marca Foundayo, por unos 149 dólares por mes de suministro (unos 129 euros). Aunque, posteriormente, el precio ascenderá a los 299 dólares por 45 días (259 euros).