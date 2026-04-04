A veces, la vida nos lanza pequeñas casualidades tan exactas que uno no puede evitar pensar que, de algún modo, estamos viviendo adelantados en el tiempo: despertar justo minutos antes de que suene la alarma, adivinar cuándo saltará la tostada o que se ponga una canción en el reproductor justo cuando estabas pensando en ella. Son esos momentos que nos hacen sonreír y preguntarnos si tenemos un sexto sentido.

En Murcia, un vecino ha llevado esa sensación de “vivir adelantado” a un nivel que roza lo surrealista. Según relató un usuario en Reddit, este hombre de unos 40 años parece anticiparse a todo. “Saca la basura SIEMPRE minutos antes de que pase el camión. Pero siempre siempre, como si supiera la hora exacta aunque cambie”, relata asustado en la plataforma. Ese detalle, por pequeño que parezca, ha empezado a inquietar al resto de vecinos.

Pero esto no queda ahí, relata que durante un reciente apagón en la zona, el apartamento del vecino seguía funcionando con todas las luces, la televisión e incluso el router activo, como si nada hubiera pasado. A esto se suman muchos otros comentarios extraños, como el de una llamada telefónica en la que le advertía a alguien “no inviertas en eso, en 2027 se hunde”, y como una vez al coincidir en el ascensor, le soltó sin contexto alguno: “disfruta este verano, el siguiente no va a ser igual”.

“¿Esto es algo denunciable?”

Esto no son más que pequeños indicios oportunistas pero que juntos construyen la sensación de que este hombre parece vivir adelantado, y que han dejado al autor del post y a sus vecinos entre la incredulidad y la preocupación. “Creo que mi vecino está viviendo en 2032 y no sé si denunciarlo o pedirle los números del Euromillón”, resume el usuario, dejando claro que, entre el misterio y la broma, nadie sabe muy bien cómo enfrentarse a la situación.

El colofón surrealista llegó hace unos días, cuando el hombre pidió almacenar unas latas de comida en el trastero del vecino “por si acaso en unos años se complica el abastecimiento”. La petición, como era de esperar, fue denegada, pero dejó al protagonista con una sensación rara en el cuerpo. “No sé si el tío está como una cabra, si es un conspiranoico o qué pero ya me está empezando a incomodar bastante”, concluía agotado.

Por ahora, el vecino futurista sigue su rutina perfecta y misteriosa, mientras el resto del bloque observa con mezcla de incredulidad y curiosidad, preguntándose si alguien realmente está viviendo adelantado en el tiempo. “Mi duda es: ¿esto es algo denunciable o simplemente tengo un vecino raro y ya está?”, terminaba diciendo el autor del post buscando consejo y, quizá, un poco de consuelo ante lo que muchos ya consideran el misterio más extraño de su comunidad.