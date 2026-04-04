Un historiador ve estos 36 segundos de un joven en la Semana Santa de Málaga y firma la reacción más difundida

La Semana Santa de Málaga de este año está generando bastante reacciones en redes sociales en las últimas horas y no porque se haya producido alguna anécdota durante una de las múltiples procesiones que recorren estos días el centro de la ciudad.

Se trata de una queja que tanto el humorista y presentador Manolo Sarria, como otros usuarios han repetido sobre la instalación de gradas, al estilo "Fórmula 1", que están impidiendo que la gente de a pie pueda ver bien las procesiones.

Es el caso del usuario @alexcamoo. Tras ir a la Semana Santa de Málaga, ha decidido grabarse un vídeo de 36 segundos en el que ha mostrado su enfado por lo que está pasando desde este año.

"¿Qué le está pasando a la Semana Santa de Málaga? Yo creo que estamos teniendo un problema. Que está el centro lleno de gradas, que parece eso la Fórmula 1. Están todas las calles cortadas con vallas, puertas, que parecemos un rebaño de cabras", ha criticado.

El joven ha asegurado que él de pequeño "cogía con mi madre mi silla de playa y nos íbamos allí, a la calle mármoles, y echábamos el día entero viendo todas las procesiones pasar".

"Pero ahora, no te lo pierdas. Que está prohibido poner sillas en el suelo en Semana Santa. ¿Pero a dónde vamos a llegar? O sea, tú no puedes llegar a una calle, plantar allí tu silla y ver la Semana Santa pasar como se ha hecho toda la vida", ha razonado.

"A este paso, la tribuna de los pobres se va a acabar convirtiendo en la tribuna de los ricos. Porque es que ya mismo no nos dejan ni ponernos allí. Yo qué sé. Decidme qué pensáis de esto y si estáis de acuerdo. Porque a mí me parece un robo", ha denunciado.

Al ver este vídeo, el historiador Manuel Márquez no ha dudado en reaccionar a él, con un mensaje que está siendo muy difundido en las últimas horas, con más de 7.000 me gusta en X.

"Al final no han sido los comunistas los que os han quitado la Semana Santa de Málaga. ¡Ha sido la derecha, su alcalde del PP y los mercaderes del templo!", ha contestado el historiador.

No ha sido el único mensaje en esta línea. El humorista Manolo Sarria también ha tachado de "vergüenza" lo que ha ocurrido en Málaga. "No hay derecho. Yo no sé a quién le corresponde. Pero mi indignación y la de un montón de malagueños es total y absoluta. Es una auténtica aberración lo que se ha hecho con la Semana Santa de mi tierra", ha denunciado.