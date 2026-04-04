Los reyes y sus hijas van a una procesión de Semana Santa en Carabanchel y casi todo el mundo se está acordando de Ayuso

Foto de archivo de los reyes y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sorprendido a todos al aparecer por sorpresa en una procesión de Semana Santa del barrio madrileño de Carabanchel.

Todos ellos no han querido perderse la procesión del Silencio y, aunque nadie sabía nada de su visita, la familia apareció al completo para ver in situ la procesión junto a los vecinos.

Carlos Izquierdo, concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid, ha compartido varias imágenes de la presencia, de forma espontánea, de los monarcas y sus hijas en los actos del barrio madrileño.

"Un momento inolvidable y para la historia de Carabanchel. Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, asisten con sus hijas a la procesión del Silencio. Son recibidos con muchísimo cariño por todos los vecinos. Gracias por acompañarnos con sencillez, humildad y cercanía", ha destacado.

Muchos se acuerdan de Ayuso

Además de analizar la visita inesperada de los reyes y sus hijas a la procesión del Silencio, hay una buena cantidad de usuarios que no han dudado en hablar de la polémica que ha surgido esta Semana Santa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente madrileña está en boca de todos en las últimas horas por el mensaje que ha compartido en redes sociales y que ha terminado borrando sobre la Semana Santa de Sevilla.

Ayuso no ha querido perderse una Semana Santa que está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1980, pero el tuit que ha publicado, en pleno día, no ha tardado mucho en volverse en su contra.

"La Madrugá, Semana Santa en Sevilla. Es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del mundo", aseguró en el mensaje que compartió en su perfil oficial en la red social X. Algo que no tardó en corregir, borrándolo y publicando uno nuevo hablando sólo de la Semana Santa de Sevilla.

Al ver a los reyes y sus hijas en Carabanchel y las imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Sevilla, muchos no han dudado en criticar que Ayuso se vaya fuera de su región para poner en valor su Semana Santa y no la de la Madrid.

"Los reyes y sus hijas en la procesión de Viernes Santo en Carabanchel bajo. Se agradece su presencia en un barrio popular de Madrid frente a tanto postureo de famosos en Sevilla o Málaga", ha destacado un usuario.