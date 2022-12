Javier Aroca utiliza este adjetivo para criticar duramente el liderazgo de Feijóo

Javier Aroca ha reconocido que “algunos pensamos que podía ser un hombre moderado, de derecha que puede ser homologable más a una europea y democrática”, pero que no terminó siendo así.

″¿Y qué ocurre? Que Feijóo llegó con buenas intenciones, pero no sabía o no ha querido saber lo que pasaba en el PP. Feijóo no es dueño de sus actos y está siendo un pelele del ala más radical del partido”, ha criticado.