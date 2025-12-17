El juez abre una pieza separada y secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE

Imagen de archivo de la entrada de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid).

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada y secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha declarado secreta esta rama de la investigación al tener en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga", el carácter de las diligencias de investigación o el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el partido.

Recuerda el magistrado que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE, que entregó la documentación el martes en un pendrive, solicitó que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre la documentación remitida por el partido después de que el juez Moreno le haya dado traslado "para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga".

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

El juez ya abrió una pieza separada para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva. Lo hizo tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades"