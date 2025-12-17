Julián Hernández (Siniestro Total) responde con una pregunta a la gente de "ahí abajo" tras las palabras de Feijóo sobre los andaluces

"Y sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar". Esas palabras, pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la cena de Navidad del partido, llevan camino de convertirse en una de las declaraciones más sonadas de este fin de año.

En el evento, Feijóo quiso demostrar su amor por su tierra, Galicia, pero lo hizo de una forma que ha acabado volviéndose en contra porque está generando una multitud de críticas y respuestas, sobre todo procedentes del sur de España.

"Hay muy pocas tierras como Galicia. Galicia realmente es un bosque. El 47% de la madera de España, que está regada por agua dulce, 600 ríos interiores, y circunvalada por agua salada", empezó diciendo Feijóo.

Lo polémico llegó justo después: "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Y sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y, por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España".

Los datos de le dan la razón, pero...

Feijóo tiene razón con los datos en la mano (Galicia tiene entre 1.498 y 1.629 kilómetros de costa, dependiendo de la medición frente a los 910 a 945 de Andalucía), pero la forma de decirlo está provocando una gran polvareda.

Uno de los que ha respondido ha sido el gallego Julián Hernández, miembro de Siniestro Total, quien ha señalado: "En Galicia hay kilómetros de 1.524 metros. En Andalucía el kilómetro no pasa de 999 metros. Aquí ya lo sabíamos y nos ha ido siempre como el puto culo. ¿En serio pensáis votar también a esta gente por ahí abajo?".

En el mismo sentido ha respondido el cómico y músico Pablo Carbonell, quien ha apuntado: "Sin entrar en polémicas de costa, le diré como andaluz que no hay kilómetros mayores o menores. Oh sorpresa, todos los kilómetros tienen mil metros".

Hasta Alejandro Sanz ha tenido que replicar: "Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha afirmado Sanz en la publicación".