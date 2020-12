Juan Ramón Lucas conmueve al contar la historia de sus padres y una vecina en cuarentena

El año 2020 será recordado como el de la pandemia. En el mes de marzo, millones de ciudadanos españoles tuvieron que confinarse en sus casas para evitar el colapso de la sanidad.

Un confinamiento que duró cerca de 100 días y que dejó cientos de historias que quedarán para siempre en la mente de aquellos que las vivieron. El periodista de Onda Cero Juan Ramón Lucas ha explicado en Twitter la situación actual de una vecina que ayudó a sus padres, a los que no ve desde hace un año, en este periodo.

Lucas ha recordado que hace unos meses contó la historia de Noelia, la vecina de sus padres en Dénia que durante el confinamiento les hizo la compra para que ellos no tuvieran que salir de casa.

Ahora, la historia ha dado un vuelco y es Noelia la que está en cuarentena porque su hijo ha dado positivo en coronavirus. “Cuidó de mis padres como si fueran los suyos. El regalo es que van a tener el bellísimo privilegio de devolverle el favor y el cariño. De hecho, lo están haciendo ya”, ha explicado en Twitter el periodista.

“Hoy me ha dicho mi madre que están encantados, felices de ser ellos ahora quienes cuiden de Noelia y su familia. Hacen la compra también para ellos y les llevan cualquier cosa que necesiten. Me pareció una historia hermosa... Y he querido compartirla. Feliz 2021”, ha contado emocionado Juan Ramón Lucas.