Los primeros en enterarse de la llegada del hombre a la Luna fueron unos españoles: esta es su historia

El sitio donde trabajaban tenía, tiene, un nombre que casi no cabe en el pueblo: Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC) , una instalación llena de antenas y ordenadores (por aquel entonces, grandes armatostes mucho más lentos que un teléfono móvil actual) creada para facilitar las comunicaciones entre las naves y sus tripulantes y los centros de control en la Tierra.

Cuando Neil Armstrong dijo “tranquilidad, estamos bien” después de aterrizar manualmente el módulo Águila de la misión Apolo 11 sobre la superficie de la Luna, sus palabras no fueron escuchadas por el presidente Richard Nixon ni por las decenas de ingenieros y científicos del Centro de Control de Houston. Los primeros en oírlas fueron un grupo de españoles que trabajaba en un pequeño pueblo de Madrid llamado Fresnedillas de la Oliva.

González estaba aquel día en uno de los lugares en los que más difícil habría resultado estar si la misión Apolo 11 salía mal (y estuvo a punto de salir muy mal). Pero también estaba, y lo dirigió durante casi cuatro décadas, en el lugar y con los técnicos sin los cuales la misión no hubiese sido posible.

“En ese momento”, apuntó Grandela, “lo único que quería era que el aparato que manejaba yo no fallase, por Dios. Y que no le pasara nada a los astronautas”.

No fue el único momento de tensión durante la misión. “En las comunicaciones durante la misión”, explicó el que fuera director de operaciones del MDSCC durante más de cuarenta años, “no había emoción. El astronauta decía ‘Tenemos un problema’, desde Tierra se respondía ‘Copy’ y ya está. Pero una cosa es que lo decía la voz y otra lo que marcaban los sensores biomédicos de los astronautas, que nosotros veíamos desde aquí abajo. Ahí veíamos quién se ponía nervioso y hasta qué punto”.

“Vi que mi aparato perdía la señal y me asusté mucho pensando que estaba fallando. Pero el otro aparato también falló. Y el de allí, y el de más allá. Perdimos toda la señal y pensamos que los habíamos perdido”, relató Grandela. Fue Neil Armstrong el que logró recuperar la señal, corrigiendo de manera manual la posición de la antena del módulo.

La frase del astronauta tras aterrizar, “tranquilidad, estamos bien”, provocó probablemente el suspiro de alivio colectivo más grande de la historia. Y todo se escuchó antes en España, en Madrid, en Fresnedillas de la Oliva, antes que en ningún otro sitio. “Escuchamos a Neil Armstrong antes que nadie”, recordaron con orgullo.

El próximo paso: Marte

El exceso de gasto, la necesidad de centrarse en problemas terrestres, la escasa utilidad práctica de la aún vigente carrera espacial... Todas las dudas que rodean al esfuerzo humano por ir más allá de la Tierra, Grandela las desarma con una enumeración.

“La informática, la cibernética, los materiales... Todo lo que se hizo para ir al espacio está en la sociedad y la ha cambiado por completo. Desde los móviles a los trajes térmicos, pasando por los microondas. Cada uno de esos objetos es la respuesta perfecta para aquellos que preguntan si merece la pena”.

El debate entonces es dónde ir. Marte aparece en todas las quinielas, pero González puso sobre la mesa el pragmatismo de alguien que sabe mucho de comunicaciones espaciales.

“Había casi dos segundos de diferencia entre la Luna y Houston y, por eso, el “Houston, tenemos en problema” no era grave. Entre Marte y la Tierra habrá entre 15 y 20 minutos... Cuando control quiera contestar al “Houston, tenemos un problema”, ya se han muerto todos. No podrán contar con la Tierra, así que la nave tendrá que ser lo suficientemente inteligente como para autorrepararse o para decirle a la tripulación exactamente donde está el problema”.“Y esperemos que no les pase nada”.