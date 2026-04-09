Gabriel Rufián e Irene Montero: dos vidas políticas en paralelo que buscarán unirse para frenar a la extrema derecha

"Yo también canté en tonos menores, yo también padecí de esos dolores, yo también parecía cantar como un santo...", narraba Silvio Rodríguez en Debo Partirme en Dos allá por 1978 plasmando la dualidad de sacrificar la vida por el compromiso político. Irene Montero y Gabriel Rufián protagonizarán un diálogo este jueves en Barcelona sobre el futuro de la izquierda, pero hace una década cruzaron por primera vez los pasillos del Congreso de los Diputados en la misma legislatura. Después de las elecciones generales de 2015, que tambaleó todo el sistema político como nunca antes se había visto, el año nuevo amanecía con figuras inéditas en la cámara de representación nacional.

Una joven madrileña y un joven catalán tomaron posesión de su escaño poco después, conscientes de las miradas incómodas y actitudes de rechazo que recibían por una parte importante del bipartidismo que recelaba de lo que se conocía entonces como la "nueva política". Ambos pasaron rápidamente a conseguir un gran impacto mediático por encima de muchos de sus compañeros de oficio e incluso de partido. Montero asumió en 2017 la portavocía del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos arrebatándole el puesto a Íñigo Errejón y convirtiéndose en la mujer más joven de la historia en ocupar dicho cargo con 29 años. Dos años después, y con importantes momentos mediáticos, hacía lo propio Rufián en Esquerra Republicana sustituyendo a Joan Tardà.

El escenario de una España gobernada por el Partido Popular que ocupaba portadas por corrupción todos los meses hizo que ambas figuras de la izquierda empezaran a tener un protagonismo indiscutible dentro de la Cámara Baja. De hecho, ambos venían de los tres movimientos por excelencia que tambalearon el tablero político la década pasada: 15-M, feminismo e independentismo catalán. "Yo soy lo que ustedes llaman charnego, y soy independentista. Esta es su derrota y esta nuestra victoria", esgrimía Rufián en su primera intervención en el Congreso.

En 2017 Montero se convirtió en la primera mujer de la historia de la democracia en defender una moción de censura desde el atril del Congreso. Aquella que lideró Unidas Podemos y que abrió el espacio para que al año siguiente hiciera lo propio Pedro Sánchez que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa. "La corrupción tiene sede y es Génova 13", decía entonces la portavoz de la formación morada. La salida del líder de los populares se consiguió, entre otros, por los votos de aquella feminista y aquel independentista, consiguiendo así que por primera vez en la historia saliera con éxito una moción de censura.

En noviembre de 2019 y con una repetición electoral de por medio, se conformó el primer Gobierno de coalición progresista de la historia e Irene Montero asumió un rol clave en los años venideros: el Ministerio de Igualdad. Una responsabilidad política que marcaría un antes y un después en su vida profesional y política.

La Ley del 'Sólo sí es sí' y el respaldo de Rufián

Irene Montero y Ione Belarra durante la reforma de la Ley Sólo sí es sí que salió adelante con los votos del Partido Popular. Europa Press via Getty Images

En mayo de 2022 se aprueba en el Congreso de los Diputados la famosa Ley del 'solo sí es sí', una de las normativas que llevaba por bandera el Ministerio de Igualdad y, particularmente, Irene Montero. Tras la aprobación del texto, la posibilidad de la reducción de penas acaparó todo el debate público en un instante, entre las posiciones que achacaban la responsabilidad a la Justicia y aquellas que lo hacían al propio documento de la norma. Más allá de debates jurídicos a los que este humilde texto no se va a adentrar, Irene Montero se encontró de pronto sola defendiendo su trabajo. Ni siquiera los miembros del Gobierno respaldaron a la ministra y, en muchos casos, incluso la criticaron.

Entre todas las críticas, surgió la única defensa pública tanto a la ley como a la ministra por parte del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. "La ley no permite la reducción de penas, en todo caso lo hace según qué parte del Poder Judicial que lleva tiempo declarándole la guerra a según que ideologías y partidos. Nosotros no vamos a participar de esta sobreactuación. Es una cacería que responde a intereses que ni compartimos ni vamos a fomentar. Es una buena ley", aseguró en declaraciones en la televisión pública. En 2023 el Partido Socialista, de forma unilateral, sacó adelante la reforma de la norma con la oposición de su socio de Gobierno y con el apoyo del Partido Popular.

"Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por hacer lo que dijimos que hicimos: poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas", aseguraba ese mismo año Irene Montero después de confirmarse que tanto ella como Ione Belarra dejarían de ser ministras del Gobierno de coalición. "Se rompe así la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos", apuntaba.

Un encuentro en Barcelona por el futuro de la izquierda

El diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Getty Images

Desde entonces, Montero se alejó del ruido y la presión de Madrid y encarriló su camino al Parlamento Europeo tras las elecciones de 2024. A la par, Gabriel Rufián se ha convertido la voz más determinante de la izquierda alternativa y ha puesto rumbo a intentar encontrar una propuesta que de esperanzas al electorado progresista y que pueda frenar a la extrema derecha. No hay que olvidar que el portavoz de ERC siempre ha puesto encima de la mesa el talento político de la dirigente de la formación morada. Sólo hay que recordar que, cuando se hablaba hipotéticamente de una lista conjunta de las izquierdas para las elecciones generales, Rufián proponía a Irene Montero como la persona que debía liderar ese espacio.

No se sabe qué determinará el futuro, ni si ese espacio amplio de izquierdas podrá efectuarse en algún momento, pero por ahora este jueves ambos se reúnen en Barcelona después de toda una vida en paralelo para hablar sobre el futuro de la izquierda y frenar a la extrema derecha que ha estado en auge en los últimos comicios autonómicos. "Yo no quiero ilusionar, quiero ganar", decía Gabriel Rufián el pasado mes de febrero en Madrid junto a Emilio Delgado (Más Madrid). "Si se hace algo nuevo con dirigentes que ilusionen creo que la izquierda tiene opciones de jugar un papel muy importante e incluso que puedan dar la sorpresa en las próximas elecciones", aseguraba Pablo Iglesias en Radio Nacional poco antes de criticar la ausencia de primarias en los espacios de Sumar.

Se trata de la segunda parada de Rufián en esta 'gira' con líderes políticos. La primera fue en Madrid, ahora le toca a la ciudad condal a las 18.30 horas en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona bajo la moderación de Xavi Domènech y bajo la premisa y eslogan de Què s'ha de fer? (¿Qué hacer?). Desde entonces hasta ahora, los recelos de parte de la izquierda han florecido con críticas y señalamientos hacia un lado y otro. Ahora, y al igual que en la capital, toca esperar a ver cómo se perfila la conversación entre ambos dirigentes políticos, si se pincela más específicamente cuál es el hipotético proyecto de Rufián y qué papel puede jugar Podemos. Recordemos también que, en el anterior encuentro con Delgado, las fuerzas regionalistas o territoriales jugaron un papel clave. Sin embargo, Podemos es una fuerza de carácter estatal...

Muchas son las incógnitas y pocas las certezas de cómo se puede articular todo lo que se está planteando. Tan sólo queda esperar a que este jueves se den más detalles y que se vaya acercando la fecha clave de las siguientes elecciones generales, donde la izquierda tratará de obrar un nuevo milagro.

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