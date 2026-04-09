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Vox hace sufrir al PP
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Vox hace sufrir al PP

Las negociaciones autonómicas entre ambas fuerzas avanzan, pero los pactos no se concretan. Mientras Vox marca los plazos, el PP avisa de qué puede pasar si el boqueo persiste.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Vox hace sufrir al PP.

Las negociaciones avanzan pero los pactos siguen sin llegar, ni en Extremadura ni tampoco en Aragón o en Castilla y León.

En el Partido Popular daban por descontado que tras la Semana Santa —inmediatamente después, de hecho, como contamos en El HuffPost— esa fumata blanca iba a llegar… Sin embargo, Vox sigue marcando los plazos. "Sus prisas no son las nuestras", dicen las fuentes consultadas. 

Y el borde del precipicio cada vez se ve más cerca.

En Extremadura, la frustración es total en el equipo de María Guardiola. Dicen que todo está prácticamente hecho, también el reparto de Consejerías, pero parado por Vox, donde ahora juegan con la idea de llegar casi al final del plazo. De no haber acuerdo, habría repetición electoral, que sería a partir del 3 de mayo.

En Aragón, este miércoles se hizo pública la primera reunión entre PP y Vox, con buena sintonía y avances. Hay fuentes de la negociación que dicen que si no hay pacto ya es por lo que sucede en Extremadura, y que incluso se podrían adelantar. Y un detalle no menor: a Zaragoza no fue Miguel Tellado, el centro ahora de todas las críticas de Vox.

Por último, en Castilla y León aún hay tiempo y ahora toca conformar la Mesa de las Cortes. Todo apunta a que irá para el Partido Popular pero, por ahora, el entorno de Mañueco reconoce que todo está también parado a la espera de lo que dicen desde Génova.

"Nos están haciendo sufrir", corroboran en el PP, aunque avisan: si el boqueo persiste, les puede jugar otra mala pasada en Andalucía, donde las elecciones se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Ambas partes, no obstante, hoy por hoy dan por hecho que finalmente habrá pactos y que Vox entrará en los Gobiernos.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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