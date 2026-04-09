Vox hace sufrir al PP.

Las negociaciones avanzan pero los pactos siguen sin llegar, ni en Extremadura ni tampoco en Aragón o en Castilla y León.

En el Partido Popular daban por descontado que tras la Semana Santa —inmediatamente después, de hecho, como contamos en El HuffPost— esa fumata blanca iba a llegar… Sin embargo, Vox sigue marcando los plazos. "Sus prisas no son las nuestras", dicen las fuentes consultadas.

Y el borde del precipicio cada vez se ve más cerca.

En Extremadura, la frustración es total en el equipo de María Guardiola. Dicen que todo está prácticamente hecho, también el reparto de Consejerías, pero parado por Vox, donde ahora juegan con la idea de llegar casi al final del plazo. De no haber acuerdo, habría repetición electoral, que sería a partir del 3 de mayo.

En Aragón, este miércoles se hizo pública la primera reunión entre PP y Vox, con buena sintonía y avances. Hay fuentes de la negociación que dicen que si no hay pacto ya es por lo que sucede en Extremadura, y que incluso se podrían adelantar. Y un detalle no menor: a Zaragoza no fue Miguel Tellado, el centro ahora de todas las críticas de Vox.

Por último, en Castilla y León aún hay tiempo y ahora toca conformar la Mesa de las Cortes. Todo apunta a que irá para el Partido Popular pero, por ahora, el entorno de Mañueco reconoce que todo está también parado a la espera de lo que dicen desde Génova.

"Nos están haciendo sufrir", corroboran en el PP, aunque avisan: si el boqueo persiste, les puede jugar otra mala pasada en Andalucía, donde las elecciones se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Ambas partes, no obstante, hoy por hoy dan por hecho que finalmente habrá pactos y que Vox entrará en los Gobiernos.