Guillermo Fesser da la explicación del día sobre lo que le está pasando a Trump en la guerra de Irán

El periodista y escritor Guillermo Fesser, conocido por ser la mitad del dúo Gomaespuma junto a Luis Cano y corresponsal en EEUU, convirtiéndose en una de las voces españolas claves para explicar la realidad estadounidense, ha analizado lo que le está pasando a Trump en la guerra de Irán con varias sentencias demoledoras.

Comenzó su intervención en El Intermedio, programa nocturno de La Sexta con El Gran Wyoming a la cabeza, alegando que Trump no convence a nadie. "Si las locuras de Trump nos han enseñado algo en este año largo que llevamos, es la cantidad de cobardes por metro cuadrado que habitan este planeta", ha pronunciado.

"El lenguaje vulgar de matón de barrio del ultimátum de este fin de semana solo puede tener una explicación: es la de que, como no consigue el Nobel de la Paz, pues está intentando conseguir el Nobel de Literatura, no tiene otra", ha defendido.

"Está peor que antes de la guerra"

Para Fesser, sin duda alguna, EEUU está "bastante peor" que antes de que iniciara la guerra con los bombardeos estadounidenses e israelíes a decenas de provincias iraníes.

"No lo digo yo, lo dicen los MAGAS, lo dicen periodistas como Tucker Carlson, el que le defendió a muerte en Fox; como Joe Rogan, el que le dio la victoria con su podcast; o Marjorie Taylor Greene, que ha sido durante años la presidenta del club de fans", ha matizado.

En el plano internacional, EEUU está "mucho peor", ya que nadie se fía de la palabra de Donald Trump y, por tanto, tampoco de la de EEUU: "Dijo que la artillería de Irán estaba diezmada y derribaron dos cazas. El ultimátum era superfirme, pero lo ha ido posponiendo de fecha seis veces.

"Irán está más fuerte"

"Dos semanas es lo que siempre da Trumpo cuando quiere posponer una promesa que no piensa cumplir", ha añadido el corresponsal. De hecho, cree que el ultimátum se lo ha dado a sí mismo porque "el régimen de Irán está más fuerte, está más radicalizado que nunca y era imposible pensar en una escalada militar de EEUU y de Israel sin atacar objetivos civiles".

Y ha concluido: "Ir contra la población civil que querían defender o cometer crímenes de guerra. Y adiós a la credibilidad de EEUU en el mundo libre".