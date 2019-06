Qué ha hecho bien 'La Casa de Papel' para convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix

La resistencia

Es lo que simboliza a la banda de La Casa de Papel y lo que conecta con la idea de que ahora los malos son los buenos. La gente lo entiende, según dice Esther Acebo (Mónica Gaztambide), como una forma de rebelión contra el poder opresor, y aunque lo que hacen esté establecido como algo malo, se acaba justificando. Porque, en palabras de Morte, “todos nos hemos sentido alguna vez como esa persona indefensa que no tiene capacidad para luchar contra algo grande”. Y eso es precisamente lo que hace que sea más fácil que el espectador empatice.

Delincuentes, pero humanos: lo que cambia es “el paradigma de ver a las personas”

A pesar de ser delincuentes, relata Najwa Nimri —otro de los fichajes de la tercera temporada—, son personajes a querer, no a odiar. De hecho, “lo complejo de un villano es darle humanidad. Ahí es donde a todo el mundo le saltan las alarmas, cuando tienes que demostrar que un villano también tiene corazón”. Según la actriz, la cantidad de información y de tecnología que nos rodea nos está permitiendo comprobar que “todo el mundo tiene un reverso oscuro” y que nada es tan lineal. “Lo que está cambiando es el paradigma de ver a las personas”, explica. De la misma forma que en las ficciones de ahora las muertes son inminentes y el personaje favorito puede caer en cualquier momento (antes los buenos siempre sobrevivían), “sabemos que el bueno no es tan bueno, que el malo no es tan malo, que la guapa no es tan guapa y que el tonto no es tan tonto”.