Kate Middleton arrasa por lo que ha hecho en el tradicional concierto de villancicos: una escena que sería impensable en España

Mientras en España veíamos a Felipe VI dar su tradicional discurso de Navidad, por primera vez de pie, en el que quiso hacer repaso a la democracia y en el que remarcó la "polarización" que se está viviendo a nivel político, en Reino Unido disfrutaban de su tradicional recital de villancicos.

Por quinta vez se ha emitido en Nochebuena, concretamente en las cadenas británicas ITV1 e ITVX, el servicio Together at Christmas en Nochebuena, que fue grabado el pasado 5 de diciembre en la Abadía de Westminster . En él, se ha podido ver, cuatro años después, de nuevo a Kate Middleton tocando el piano para abrir el recital. Sin embargo, no lo ha hecho sola, sino con su hija Charlotte, de diez años.

Ambas han interpretado en la secuencia de apertura el tema Holm Sound, del compositor, productor y multiinstrumentista escocés Erland Cooper, muy influenciado por la naturaleza y sus sonidos y que estuvo presente en el concierto. Además, en esta escena inicial la princesa de Gales ha leído en voz en off la carta que se entregó a los invitados y se podía ver la entrada de los mismos al servicio.

A pesar de que las escenas del servicio fueron grabadas el pasado 5 de diciembre, la canción interpretada por Kate y Charlotte fue grabada la semana pasada en uno de los salones del Castillo de Windsor.

En un escenario eminentemente navideño, con árbol de Navidad y decoraciones propias de la época, Kate Middleton optó por un vestido azul oscuro de terciopelo, mismo color del jersey de su hija, que lo combinó con una falda de cuadros y un lazo dorado.

A pesar de la sorpresa inicial, no es la primera vez que Middleton se sienta a tocar el piano públicamente, lo hizo ya en el recital Together at Christmas en 2021 y también en la gala del Festival de Eurovisión de 2023, donde compartieron un vídeo en el que aparecía a las teclas.

Con este gesto, Middleton vuelve a la normalidad tras el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2024. Este 2025, la princesa de Gales ha ido retomando su agenda pública, tratando de equilibrarla con su proceso de recuperación, de ahí que se ausentase de sonados actos como Ascot.

En España, la imagen de Kate y Charlotte al piano ha llamado mucho la atención, ya que sería casi impensable que la reina Letizia y la infanta Sofía o la princesa Leonor protagonizasen una escena similar: interpretando un villancico en la televisión pública. Así lo ha recordado la experta en protocolo Patrycia Centeno en X: "No voy a decir que esta tarde Carlos III lo humillará como cada año, porque anoche ya lo hizo Kate Middleton con un vídeo en el que toca a piano con su hija Charlotte".