La regidora socialista volvió a descartar el lunes su dimisión, asegurando además que se sentía ‘perseguida’ por ‘algunos personajes’ de su partido -y “algunos de otros” partidos-, que “están intentando pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos”.

“Yo me voy a defender siempre que tenga la verdad. Cuando cometa una ilegalidad no tendré problema de dimitir y agachar la cabeza, pero es que yo no he hecho nada malo”, ha insistido una vez más, recalcando que “no ha hecho nada ilegal’ y que ’no ha incumplido el código ético del partido”.

Sánchez lo deja “en manos” del PSOE-M

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado en manos del partido en Madrid la decisión de obligar o no a dimitir a la alcaldesa.

“El PSOE de Madrid está en ello y lo que haga estará bien hecho”, ha dicho Sánchez en una entrevista en la Ser, el mismo día que el PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento mostoleño, han formalizado su solicitud de Pleno Extraordinario para debatir la reprobación de la alcaldesa.